“Spero di non essere così stupido”: la bordata di Cristian Romero a Gary Neville dopo Inghilterra-Argentina

L’Argentina batte l’Inghilterra e conquista la finale, e Cristian Romero si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il bersaglio è Gary Neville, ex difensore inglese e oggi commentatore, che prima della semifinale aveva bollato la coppia di centrali della Seleccion — Romero e Lisandro Martínez — come “la miglior peggior coppia di centrali del mondo: insieme regalano un gol a partita”.

La replica di Romero

Dopo il 2-1, intervistato dall’emittente argentina DSport, il difensore del Tottenham ha risposto senza filtri: “Eravamo carichi perché si parla tanto. In Inghilterra parlano molto prima della partita, quindi li vogliamo salutare e mandare un grande abbraccio: saranno sicuramente felicissimi”. Poi l’affondo vero e proprio: “Spero che, quando mi ritirerò, non sarò così stupido da andare in giro a criticare un giocatore. Scendi in campo per dare il massimo, e le cose possono andare bene o male. Noi siamo felici di essere in finale e di scrivere la storia”. Un doppio ko, sportivo e verbale, sullo sfondo di una rivalità Argentina-Inghilterra sempre incandescente e di un’ostilità inglese montata alla vigilia.

Sulla stessa linea Lisandro Martínez

Identico il tono del compagno di reparto, Lisandro Martínez: “Ci siamo abituati. A loro piace parlare di noi, mentre noi rispondiamo sul campo”. Due difensori spesso criticati che, però, si ritrovano in finale dopo la rimonta firmata Scaloni, a coronamento di un cammino tutt’altro che lineare.

Ora la Spagna

Perché, al di là della polemica, il dato resta uno: la coppia “peggiore” del mondo secondo Neville giocherà la finale del Mondiale contro la Spagna. Con l’Albiceleste a un passo dalla storia, e con la sensazione che, ancora una volta, la miglior replica alle critiche sia arrivata dove conta: in campo.