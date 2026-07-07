Argentina-Egitto 3-2. Saranno anche i Mondiali di Trump e Infantino ma sono i Mondiali più belli di sempre

Mondiali indimenticabili

Ancora una grandissima serata di calcio alla Coppa del Mondo 2026.

Saranno anche i Mondiali di Trump e Infantino ma sono i Mondiali più belli di sempre.

Dopo aver rischiato con Capo Verde, l’Argentina rischia moltissimo anche con l’Egitto. Va sotto di due gol fino al minuto 79. Gli egiziani di Salah, Hassan e Ziko stavano dominando. A quel punto, Messi serve in maniera sublime Romero che di testa gira e segna. A quel punto cambia la partita. Messi la pareggia con un sinistro al volo e poi Enzo Fernandez in contropiede, di testa, al 92esimo completa la rimonta.

Una partita di cui in Egitto si parlerà per sempre. Gli egiziani giocano un match straordinario. In vantaggio dopo 15 minuti, il portiere Shobeir para un rigore a Messi (secondo errore consecutivo) e si supera con una parata bassa difficilissima. Messi colpisce un palo su punizione ma la squadra di Scaloni arranca.

Nella ripresa l’Egitto segna due volte in contropiede. Il primo glielo annullano, il secondo è valido.

Sembra finita e invece quando tutto appare perduto, Messi pennella il cross per Romero che cambia volto alla partita.

Si chiude con le lacrime di Messi, la disperazione dell’Egitto.

Un Mondiale semplicemente straordinario. Tante emozioni tutte insieme, un giorno dopo l’altro.