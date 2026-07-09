Rocchi e le designazioni: arbitri mandati nelle “condizioni migliori per la partita”
Il Corsport: "Mariani, dopo Napoli-Inter, aveva titubato davanti alla possibilità di riavvicinarsi ai nerazzurri. Come Orsato che dopo quell'Inter-Juve non arbitrò i nerazzurri per 3 anni"
Db Riyad (Arabia Saudita) 22/01/2024 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport
nella foto: Gianluca Rocchi
Condividi:
Gianluca Rocchi è stato ascoltato dai pm Ielo e Ascione nell’ambito dell’inchiesta che, va detto, dopo la sua deflagrazione è passata ovviamente sotto il più italiano dei silenzi. L’ex designatore ha rivelato il modo in cui venivano fatte le designazioni arbitrali Un sorta di “non sistema”. Ne scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport.
Le confessioni di Rocchi
Si legge sul Corriere:
“Rocchi ha spiegato, in poco meno di sei ore, come funziona il “non sistema”. Non suo, ma di chi si è alternato alla guida della Can. L’obiettivo è mandare l’arbitro nelle condizioni migliori per la partita.
E – tanto per citare il caso-Mariani – l’internazionale di Aprila, che aveva fatto Inter-Napoli finita fra le polemiche, aveva titubato davanti alla possibilità di riavvicinarsi all’Inter, cosa che era nelle intenzioni di Rocchi già prima di quella partita. Lo stesso, ed è solo un esempio, successe a Orsato, attuale designatore della Can, dopo il famoso Inter-Juve e il caso Pjanic-Raphina. Tre anni lontano dall’Inter, il designatore era Rizzoli.”
La posizione dell’Inter
Il Corriere ricorda che le partite interessate sono Inter-Verona del 3 maggio 2025 e Torino-Inter del 26 aprile 2026, che si aggiungerebbero a Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia del 23 aprile 2025, e Bologna-Inter del 20 aprile 2025. Qui, nonostante la ripetizione di alcuni cliché, si nota come nessun esponente della società nerazzurra risulti coinvolto. E proprio la contestazione di determinate designazioni, o il loro contrario, starebbe portando all’archiviazione
Resta la domanda: perché mandare Mariani, lo “sgradito” per Torino-Inter dell’aprile scorso? Con l’assenso dei nerazzurri tra l’altro?