Pronti via, subito Meret attaccato dai tifosi sui social (dopo l’incertezza sul gol dell’Arezzo)

Ha preso gol dopo 11 minuti ed è stato preso di mira dai tifosi (che non l'hanno mai amato). È uscito alla mezz'ora, al suo posto Milinkovic Savic

Ponti via, subito Meret sotto attacco da parte dei tifosi. Il Napoli è sotto 0-1 a Dimaro contro l’Arezzo nella prima uscita stagionale. L’Arezzo è andato in rete all’11esimo con Cerri. Incertezza di Meret e sui social si sono scatenati. Poco dopo la mezz’ora, Meret è uscito: sostituito da Milinkovic Savic. Anche l’anno scorso il Napoli perse contro l’Arezzo a Dimaro, perse 2-0. La definimmo sconfitta salutare.

Povero Meret, anche perché il portiere dell’Arezzo Seculin ha compiuto una spettacolare parata su Rrahmani. E quindi sono partiti i confronti. Vedremo cosa deciderà Allegri . Non si tratta di infortunio. Allegri aveva previsto che i te portieri avrebbero giocato trenta minuti ciascuno.

Incredibile vogliano cedere Savic e non Meret, questa cosa mi fa impazzire — I Gigi 78 I (@Vicidominus) July 22, 2026