Pronti via, subito Meret attaccato dai tifosi sui social (dopo l’incertezza sul gol dell’Arezzo)

Ha preso gol dopo 11 minuti ed è stato preso di mira dai tifosi (che non l'hanno mai amato). È uscito alla mezz'ora, al suo posto Milinkovic Savic

Pronti via, subito Meret attaccato dai tifosi sui social (dopo l’incertezza sul gol dell’Arezzo)

Alex Meret plays during the match between Atalanta BC and SSC Napoli in Serie A at New Balance Arena in Bergamo, Italy, on February 22, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Ponti via, subito Meret sotto attacco da parte dei tifosi. Il Napoli è sotto 0-1 a Dimaro contro l’Arezzo nella prima uscita stagionale. L’Arezzo è andato in rete all’11esimo con Cerri. Incertezza di Meret e sui social si sono scatenati. Poco dopo la mezz’ora, Meret è uscito: sostituito da Milinkovic Savic. Anche l’anno scorso il Napoli perse contro l’Arezzo a Dimaro, perse 2-0. La definimmo sconfitta salutare.

Povero Meret, anche perché il portiere dell’Arezzo Seculin ha compiuto una spettacolare parata su Rrahmani. E quindi sono partiti i confronti. Vedremo  cosa deciderà Allegri . Non si tratta di infortunio. Allegri aveva previsto che i te portieri avrebbero giocato trenta minuti ciascuno.

 

 