Politano: “Sapevamo che non eravamo in forma, ci sta, lavoriamo da quattro giorni”

A Sky dopo Napoli-Arezzo 1-3: "Facciamo tanto lavoro a secco anche con Allegri. La squadra è forte, quest'anno penso che si possa costruire qualcosa di importante come già fatto".

Matteo Politano ai microfoni di Sky dopo Napoli-Arezzo 1-3.

Hai segnato di destro (su respinta dopo il rigore sbagliato).

“Era meglio se segnavo prima su rigore. Dispiace perché ci tenevamo a iniziar bene, anche se sapevamo che oggi non eravamo ancora in grande forma. Ci sta, è normale, lavoriamo da quattro giorni. Piano piano ci troveremo sempre meglio”.

Anche lo scorso anno sconfitta con l’Arezzo.

“È la nostra bestia nera del ritiro. Abbiamo ancora tanto da lavorare, abbiamo tanti giorni, c’è tempo. Dobbiamo essere tranquilli e sereni”.

L’imprinting è sul 4-3-3. Un ritorno all’antico.

“Poi dipenderà dal mister, ancora manca qualche giocatore che deve rientrare dalla Nazionale. Noi negli anni abbiamo dimostrato che possiamo giocare con qualsiasi modulo”.

Allegri sta raccogliendo consensi tra i calciatori col suo approccio franco, diretto. Cosa ti ha colpito di più?

Politano: “La sua spensieratezza. Ci tiene al lavoro ma quando c’è da ridere e scherzare, lo fa. Siamo contenti di come è iniziato”.

Metodologie diverse, tanto pallone anche lavoro a secco.

“Lavoro a secco lo facciamo e anche tanto, non su distanze lunghe come con Conte. Ognuno ha il suo modo di lavorare, vedremo come ci troveremo tra un mese”.

Che sensazioni stai raccogliendo?

Politano: “Sta crescendo un gruppo già compatto, sono tornati calciatori dai prestiti. La squadre è forte, il mister ci sta conoscendo, quest’anno penso che si possa costruire qualcosa di importante come già fatto”.