Pirlo nuovo ct della Nazionale, affare in chiusura (Sky Sport)
Pirlo sta risolvendo il suo contratto con il club degli Emirati Arabi Uniti, poi le firme in Federcalcio. Sarà lui il successore di Gattuso. L'esordio ufficiale il 25 settembre in Nations League contro il Belgio.
Sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Lo annuncia la redazione di Sky Sport. Pirlo deve risolvere il suo contratto con l’Fc United squadra degli Emirati Arabia Uniti. Ma si tratta di una formalità. Dopodiché ci saranno le firme con la Federcalcio.
È quindi passata senza intralci la linea della coppia Maldini-Leonardo dopo il no di Guardiola. Pirlo è la figura individuata per guidare l’Italia che pè rimasta fuori dai Mondiali per tre edizioni consecutive. Succederà a Gennaro Gattuso altro reduce dei Mondiali 2006.
Il 25 settembre l’esordio nella prima partita ufficiale: in Nations League in casa contro il Belgio. Tre giorni dopo, il 28 settembre, la trasferta in Turchia. E il 2 ottobre in Francia contro la Francia di Mbappé. Il 5 ottobre Italia-Turchia. Il 12 novembre Italia-Francia e il 15 novembre Belgio-Italia.
L’Italia è inserita in un girone di ferro con Francia, Belgio e Turchia.