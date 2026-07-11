Ovunque è Haaland-mania: “Non seguo il calcio, ma lo conosco e mi piace”

Le Parisien cita dei commenti: "Siamo tutti una sorta di nuova comunità di fan, nata due settimane fa, e viviamo tutti allo stesso modo: ossessionati da Haaland. Ciò che piace ai tifosi è l’umiltà che sembra avere. È un gigante, sicuro di sé"

Forse sarà la zazzera bionda, la dieta particolare, o il suo aspetto così rassomigliante all’idea di un antico vichingo, una sorta di Ragnar Lothbrok in salsa calcistica. La Viking Row e il suo travestirsi da antico guerriero nordico hanno esacerbato questa visione. Poi metteteci che, tolti i movimenti calcistici e il conto in banca, ha la stessa voglia di scherzare di un ventenne qualsiasi. E i suoi post sui social lo dimostrano. Le Parisien, dal canto suo, fa una bella analisi sulla Haaland mania.

È Haaland-mania

“Ogni dichiarazione, ogni esultanza, ogni uscita pubblica, ogni contenuto condiviso sui social network e persino ogni semplice camminata verso gli spogliatoi degli stadi del Mondiale del “cyborg” vengono attesi, poi ripresi e spesso trasformati o reinterpretati.

Tra i primi tre migliori marcatori della competizione con già 7 gol prima di affrontare l’Inghilterra questo sabato sera (alle 23) nei quarti di finale, l’attaccante è diventato negli ultimi giorni uno dei giocatori più popolari del torneo. I suoi nuovi fan sono numerosi e non sono necessariamente appassionati di calcio.

“Non ho mai guardato una sola partita di calcio in vita mia, ma lo conosco. Siamo tutti una sorta di nuova comunità di fan di Haaland, nata due settimane fa, e viviamo tutti allo stesso modo: ossessionati da Haaland”, si legge in alcuni post condivisi su Instagram.”

I motivi di questa passione

Le Parisien cita molti commenti sul norvegese, compresa una donna parigina che è stata conquistata dalla sua postura e dal suo volto. C’è una vera e propria tendenza legata alla sua aria da duro e simpatico. L‘attaccante ha guadagnato poi più di 20 milioni di follower in un mese. Mettiamoci anche il famoso post in stivali da cowboy, che cementa l’immagine del personaggio accessibile a tutti, e il gioco è fatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erling Braut Haaland (@erling)

La chiosa:

“Ciò che piace ai tifosi è l’umiltà che sembra avere. È un gigante, sicuro di sé, che mette insieme ogni dettaglio per essere il più performante possibile, ma che allo stesso tempo appare rispettoso e con un’educazione impeccabile.”

Adesso, dopo la doppietta ai danni del Brasile, il bomber si prepara ad affrontare l’Inghilterra (stasera alle 23:00)