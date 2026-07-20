Nico Paz lancia la sfida: “Darò tutto me stesso per riportare la Coppa in Argentina”

Grande delusione anche in Nico Paz per l’epilogo della finale Mondiale che ha premiato la Spagna sull’Argentina. Il numero 10 del Como è rimasto a guardare dalla panchina i compagni ed a fine gara era deluso per la sconfitta arrivata ai supplementari. E così ha affidato all’account Instagram il suo pensiero, con tanto di dichiarazione d’intenti per il futuro.

“Oggi più che mai sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa Nazionale, e di far parte di un gruppo di persone incredibili che muoiono per questi colori e che danno cuore e anima in ogni momento. Posso solo dirvi grazie” ha scritto Paz che ha poi aggiunto “Prometto di dare assolutamente tutto me stesso per riportare questa Coppa in Argentina“.

Nico Paz futuro della Seleccion?

E chissà che il nuovo corso dell’Argentina, con Messi destinato a dire addio alla Seleccion, non parta proprio da lui, classe 2005 ed un talento riconosciuto a livello mondiale. Se a Como ha avuto modo di mostrare il suo talento, nell’edizione del torneo finito ieri agli archivi, invece, due le presenze per Nico Paz nel Mondiale, 10′ contro l’Algeria e circa mezz’ora contro la Giordania, entrambe gare della fase a gironi.

Insomma, Scaloni l’ha utilizzato con il contagocce dopo aver scelto di portarselo in America complice la scintillante stagione disputata con la maglia del Como. D’altronde Nico Paz era stato preferito a Paulo Dybala, rimasto a casa.