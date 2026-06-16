Nico Paz ha comunicato al Real Madrid che vuole restare al Como un’altra stagione

Lo riporta As. Il giocatore argentino ha avuto colloqui con la dirigenza dei blancos e Mourinho non gli ha garantito il minutaggio che vorrebbe. Al Real resta il diritto di recompra fino a giugno 2027.

Nico Paz ha intenzione di restare al Como almeno un’altra stagione e giocarsi con Fabregas la Champions League. Questo quanto riportato da As, in attesa della decisione del Real Madrid. Ricordiamo che i blancos hanno un diritto di recompra fino a giugno 2027 per l’argentino.

Nico Paz resta a Como, per il momento

Il quotidiano spagnolo scrive:

Nico Paz continuerà ancora per una stagione al Como. Il giocatore ha già informato i dirigenti dei blancos. Vuole giocare, avere importanza e tutti i movimenti di mercato avvenuti al Real Madrid nelle ultime settimane indicano che avere minutaggio non sarebbe facile. Il giocatore e i dirigenti del club hanno parlato settimane fa, prima delle elezioni e all’arrivo di Mourinho. Ora, tutto è cambiato ed entrambe le parti hanno capito che la cosa migliore era cambiare la decisione. Mourinho non è stato in grado di garantire quei minuti che sta cercando l’argentino.