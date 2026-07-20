Argentina ko e Scaloni piange a dirotto: “Difficilmente si riformerà un gruppo come questo, mi dispiace”

Inconsolabile Lionel Scaloni dopo la sconfitta nella finale Mondiale contro la Spagna. Sperava e sognava di fare doppietta – peraltro riuscita solo a Brasile ed Italia – ma invece si è inchinato al gol di Ferran Torres nei supplementari. Nella conferenza stampa postgara ha parlato di futuro prima di scoppiare in lacrime e lasciare la sala.

Following their World Cup final defeat to Spain, Argentina manager Lionel Scaloni walked out of his post-match press conference after becoming too emotional to carry on. pic.twitter.com/c7NQjN2MG8 — BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026

“Per andare avanti servono molte cose soprattutto ripartire da zero, riformare un gruppo come questo che difficilmente si riformerà. Mi piange il cuore, mi dispiace” le sue parole prima di scoppiare in un pianto a dirotto ed abbandonare la conferenza.

Scaloni ed il futuro: addio a dicembre?

In precedenza, aveva analizzato la situazione della gara con lucidità. “Abbiamo dovuto fare molte sostituzioni. Sono orgoglioso dei nostri giocatori. Messi ha 39 anni. È incredibile. Per me è chiaro che gioca finché vuole. È il migliore giocatore“. Analisi anche per quanto riguarda il suo futuro.

“Continuerò fino a dicembre. Dopodiché, parlerò con il presidente Claudio Tapia. dopo sarà complicato perché è giusto che le cose possano cambiare, e io lo vedo anche come un bene. Ciò che deve rimanere è questo spirito di squadra, questo sentimento di unità tra i giocatori e i tifosi, questo sentimento che credo non debba mai essere spezzato e debba durare per sempre. Rimarrò qui fino a dicembre, e dopo probabilmente me ne andrò L’idea è di rilassarmi e prendermi una pausa. Questo è un posto spettacolare, da sogno. Spero che le persone abbiano l’opportunità di essere qui. Qualsiasi argentino vorrebbe essere qui. È stato un piacere essere qui. Un onore. Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere“.