Nazionale: Malagò non sa più come evitare Pirlo, spunta Palladino

Il nome di Palladino lo fa Tuttosport: "è giovane ma con un curriculum più strutturato in panchina rispetto a Pirlo e ha il gusto del talento e del bel gioco che ha sempre contraddistinto Mancini"

Nazionale: Malagò non sa più come evitare Pirlo, spunta Palladino

As Roma 18/04/2026 - campionato di calcio serie A / Roma-Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Raffaele Palladino

Palladino può salvare Malagò

Palladino ct della Nazionale? Possibile, secondo il quotidiano Tuttosport. Oggi sui quotidiani si scrive poco di Nazionale. La situazione è di stallo. Malagò deve sbrogliare una matassa intricata. Non sa più come evitare Pirlo sulla panchina dell’Italia. Ha fortemente voluto Maldini come direttore tecnico e ora non sa come uscirne. Perché Maldini, insieme col suo braccio destro Leonardo, vorrebbe Pirlo sulla panchina dell’Italia. Una scelta che a voler essere magnanimi suona come imbarazzante. Malagò sta provando in ogni modo a convincere Maldini che forse non è il caso, che il curriculum di Pirlo è scadente come pochi. Ma l’ex grande difensore del Milan non vuole saperne di demordere. Sarebbe la solita scelta all’italiana: contano le conoscenze, i rapporti, non il curriculum. L’alternativa è Roberto Mancini che sarebbe il nome del presidente della Federcalcio Malagò. Per Tuttosport c’è un terzo nome, ossia Raffaele Palladino.

Ecco cosa scrive il quotidiano torinese:

“Tra Pirlo e Mancini i due potrebbero anche decidere di sparigliare le carte e andare su un allenatore che non è mai entrato tra i papabili. L’identikit giusto potrebbe essere quello di Raffaele Palladino che è libero dopo l’addio con l’Atalanta e che può rappresentare il giusto mix tra i due candidati forti: è un giovane ma con un curriculum più strutturato in panchina rispetto a Pirlo e ha il gusto del talento e del bel gioco che ha sempre contraddistinto Mancini”. 