Nazionale: Malagò non sa più come evitare Pirlo, spunta Palladino

Il nome di Palladino lo fa Tuttosport: "è giovane ma con un curriculum più strutturato in panchina rispetto a Pirlo e ha il gusto del talento e del bel gioco che ha sempre contraddistinto Mancini"

Palladino può salvare Malagò

Palladino ct della Nazionale? Possibile, secondo il quotidiano Tuttosport. Oggi sui quotidiani si scrive poco di Nazionale. La situazione è di stallo. Malagò deve sbrogliare una matassa intricata. Non sa più come evitare Pirlo sulla panchina dell’Italia. Ha fortemente voluto Maldini come direttore tecnico e ora non sa come uscirne. Perché Maldini, insieme col suo braccio destro Leonardo, vorrebbe Pirlo sulla panchina dell’Italia. Una scelta che a voler essere magnanimi suona come imbarazzante. Malagò sta provando in ogni modo a convincere Maldini che forse non è il caso, che il curriculum di Pirlo è scadente come pochi. Ma l’ex grande difensore del Milan non vuole saperne di demordere. Sarebbe la solita scelta all’italiana: contano le conoscenze, i rapporti, non il curriculum. L’alternativa è Roberto Mancini che sarebbe il nome del presidente della Federcalcio Malagò. Per Tuttosport c’è un terzo nome, ossia Raffaele Palladino.

Ecco cosa scrive il quotidiano torinese:

“Tra Pirlo e Mancini i due potrebbero anche decidere di sparigliare le carte e andare su un allenatore che non è mai entrato tra i papabili. L’identikit giusto potrebbe essere quello di Raffaele Palladino che è libero dopo l’addio con l’Atalanta e che può rappresentare il giusto mix tra i due candidati forti: è un giovane ma con un curriculum più strutturato in panchina rispetto a Pirlo e ha il gusto del talento e del bel gioco che ha sempre contraddistinto Mancini”.