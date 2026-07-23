Nazionale, Malagò ha messo in stand-by Pirlo e Mancini: aspetta la riposta di Guardiola
Fabrizio Romano: "La Federazione ci ha provato veramente in maniera seria: il progetto tecnico, gli incontri faccia a faccia, la proposta economica. La Federazione ci crede"
“Il motivo per cui il presidente Malagò dice che non saranno necessariamente le prossime 24 ore quelle della comunicazione sul Ct è perché la Federazione, e quando parlo di Federazione si intende Giovanni Malagò, ma anche Paolo Maldini e Leonardo, quindi tutto il nuovo gruppo decisionale che si sta occupando della Nazionale, ha deciso di dare ulteriore tempo a Pep Guardiola fino a quando non riceverà una risposta definitiva, che possa essere un no, perché certamente è una missione, ve l’ho detto, molto difficile, è una missione complessa, non semplice.
Ma la Nazionale, la Federazione, hanno deciso di provarci, hanno deciso di provarci seriamente da quella missione a Barcellona di Maldini e Leonardo e hanno deciso di aspettare una risposta da Pep Guardiola.
Non solo, perché da quanto mi raccontano, durante le ultime 24-48 ore, direttamente dalla Federazione sarebbe ripartito anche un nuovo contatto diretto con Pep.”
Un tentativo concreto
“I tentativi sono stati fatti da tutti i punti di vista: del progetto tecnico, degli incontri faccia a faccia, della proposta economica. La Federazione ci ha provato veramente in maniera seria.
Aspettano una risposta da Guardiola. Ma il motivo del rinvio delle comunicazioni che ancora non arrivano sul Ct è proprio il fatto che si aspetta la risposta definitiva di Pep e quindi la Federazione ci prova, ci crede. Missione difficilissima, forse impossibile, perché dovrebbe cambiare completamente i suoi piani Pep.”