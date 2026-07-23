Nazionale, Malagò ha messo in stand-by Pirlo e Mancini: aspetta la riposta di Guardiola

Il gruppo di lavoro composto da Malagò , Maldini e Leonardo ha deciso di aspettare come va a finire il piano A. Portare Guardiola sulla panchina della Nazionale sarebbe un autentico colpo di diplomazia calcistica. Malagò ha messo in stand-by gli altri candidati pur di aspettare l’ex City. Così dice Fabrizio Romano.

“Il motivo per cui il presidente Malagò dice che non saranno necessariamente le prossime 24 ore quelle della comunicazione sul Ct è perché la Federazione, e quando parlo di Federazione si intende Giovanni Malagò, ma anche Paolo Maldini e Leonardo, quindi tutto il nuovo gruppo decisionale che si sta occupando della Nazionale, ha deciso di dare ulteriore tempo a Pep Guardiola fino a quando non riceverà una risposta definitiva, che possa essere un no, perché certamente è una missione, ve l’ho detto, molto difficile, è una missione complessa, non semplice.

Ma la Nazionale, la Federazione, hanno deciso di provarci, hanno deciso di provarci seriamente da quella missione a Barcellona di Maldini e Leonardo e hanno deciso di aspettare una risposta da Pep Guardiola.

Non solo, perché da quanto mi raccontano, durante le ultime 24-48 ore, direttamente dalla Federazione sarebbe ripartito anche un nuovo contatto diretto con Pep.”