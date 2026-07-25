Nazionale, i calciatori hanno fatto il tifo per Mancini

Ne scrive il Corsera che aggiunge: Conte scartato perché troppo accentratore (e quindi poco obbediente, aggiungiamo noi). Mancini furioso, si sente sedotto e abbandonato

Povero Malagò, sta riflettendo a Sabaudia

Povero Malagò. Il Corriere della Sera informa che è a Sabaudia e scrive che “davanti al mare di Sabaudia, sta riflettendo su tutto questo”. Tutto questo è il profondo scetticismo che ha accolto la notizia di Pirlo come prossimo commissario tecnico della Nazionale. Una scelta che prescinde dal curriculum e dalla storia personale. È una scelta di amicizia, di prossimità. Viene scelto l’uomo ritenuto più malleabile dalla coppia Maldini-Leonardo che Malagò ha messo alla guida della direzione tecnica dell’Italia del calcio.

Il Corriere della Sera – in un pezzo molto informato a firma Alessandro Bocci e Monica Colombo – ricorda che Maldini voleva Pirlo già al Milan. E che questa idea provocò la rottura con Pioli.

Mancini viene definito furioso: sedotto e abbandonato.

Nazionale, Pirlo atteso dalla strada in salita

La strada che attende Pirlo è in salita, al punto che – sempre il Corsera:

“persino i giocatori, che pure dovrebbero volare bassi dopo la figuraccia in Bosnia, in queste settimane hanno fatto il tifo per Mancini”.

Insomma Pirlo dovrà scalare una montagna ripida, lui Maldini e Leonardo “dovranno vincere la diffidenza che sta montando in maniera trasversale”.

Infine Antonio Conte, voluto dai presidenti di Serie A, e scartato perché “troppo accentratore per aderire ai dettami della direzione tecnica”. Insomma Conte non sarebbe stato obbediente. Questo è il punto.

Addirittura il Correre definisce eufemismo la perplessità del mondo del calcio.