Nazionale, Chiellini si chiama fuori. Si va verso il tandem Mancini-Ranieri: molto Circolo Aniene e molto old style

Sarà la Nazionale di Malagò: 135 anni in due e 202 in tre. L'opposto delle idee di Maldini e Leonardo. Entrambi hanno rifiutato la panchina dell'Italia (il Mancio l'ha lasciata). Malagò si richiama alla tradizione e al derby di Roma

Sarà la Nazionale di Malagò

Sarà la Nazionale di Giovanni Malagò. Com’è giusto che sia. Giusto nel senso che lui è stato eletto il presidente ed è giusto che sbagli come le proprie idee. E le sue idee – informa Sky Sport con Massimo Ugolini – dovrebbero portare alla guida della Nazionale Roberto Mancini come ct e Claudio Ranieri come direttore tecnico. Una decisione che sarà attaccata innanzitutto per l’età. Fanno 135 anni in due e 202 in tre. Tutto si potrà dire tranne che sarà una Nazionale all’insegna del ringiovanimento. Chiellini si è chiamato fuori con una dichiarazione in cui si è detto contento del suo ruolo alla Juventus. È una vera e propria strambata rispetto a Maldini–Leonardo.

Sia Mancini sia Ranieri hanno in passato detto no alla Nazionale

In più va detto che entrambi in passato hanno detto no alla Nazionale. Mancini è andato via, preferendo l’Arabia Saudita alla panchina della Nazionale su cui sedeva. E Ranieri di fatto è il principale responsabile della crisi in cui siamo precipitati. Se non avesse rifiutato la panchina la scorsa estate, lasciandoci così nelle mano improvvide di Gattuso, saremmo con ogni probabilità andati al Mondiale e la situazione forse sarebbe diversa.

In più si tratta di due scelte romane. Mancini perché è grande amico di Malagò, frequentatore del suo Circolo Aniene. Ranieri non c’è bisogno di spiegare perché. Romano de Roma. Mancini ha allenato la Lazio, Ranieri la Roma.

Sarebbe chiaramente una scelta in affanno. Malagò parte male ma decide di sbagliare con le sue idee. Lo comprendiamo. È ovvio che rischia di giocarsi la faccia sulla Nazionale.