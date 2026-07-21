Natali, niente Napoli: andrà a giocare all’Az Alkmaar

A dare la notizia è stato Pedullà. Al momento il Napoli ha quattro difensori centrali, più Buongiorno infortunato e Olivera che può ricoprire quel ruolo.

Era finito nella lista di Manna da lungo tempo: Andrea Natali, classe 2008, giovane di grande prospettiva. Ora però non sarà più possibile. Lo riporta Alfredo Pedullà.

Napoli, niente Natali

Riporta Pedullà:

“Andrea Natali, difensore centrale classe 2008, ha sfiorato a lungo il ritorno in Italia, ma le trattative con Napoli e Cagliari non sono andate in porto per motivi diversi. Gli azzurri lo hanno apprezzato e seguito, ma il mercato in entrata almeno in questi giorni è bloccato.

Così siamo a un passo dal trasferimento all’AZ Alkmaar, in pratica un ritorno a titolo definitivo visto che Natali aveva giocato in Olanda nella scorsa stagione. Adesso l’AZ è sul punto di rilevare il cartellino per una cifra tra i 2 e i 2,5 milioni più una percentuale di circa il 25 per cento da futura rivendita. Il contratto con il Bayer Leverkusen sarebbe scaduto il prossimo giugno.”

Il punto sul difensore