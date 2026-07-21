Natali, niente Napoli: andrà a giocare all’Az Alkmaar

A dare la notizia è stato Pedullà. Al momento il Napoli ha quattro difensori centrali, più Buongiorno infortunato e Olivera che può ricoprire quel ruolo.

Natali, niente Napoli: andrà a giocare all’Az Alkmaar

Andrea Natali of Italy plays during the qualifying match for the European Under-19 Championship - Wales 2026, between Italy and Moldova at the Aci and Galatea stadiums in Acireale, Italy, on November 12, 2025. (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) (Photo by Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Era finito nella lista di Manna da lungo tempo: Andrea Natali, classe 2008, giovane di grande prospettiva. Ora però non sarà più possibile. Lo riporta Alfredo Pedullà.

Napoli, niente Natali

Napoli Manna Conte nusa

Riporta Pedullà:

Andrea Natali, difensore centrale classe 2008, ha sfiorato a lungo il ritorno in Italia, ma le trattative con Napoli e Cagliari non sono andate in porto per motivi diversi. Gli azzurri lo hanno apprezzato e seguito, ma il mercato in entrata almeno in questi giorni è bloccato.

Così siamo a un passo dal trasferimento all’AZ Alkmaar, in pratica un ritorno a titolo definitivo visto che Natali aveva giocato in Olanda nella scorsa stagione. Adesso l’AZ è sul punto di rilevare il cartellino per una cifra tra i 2 e i 2,5 milioni più una percentuale di circa il 25 per cento da futura rivendita. Il contratto con il Bayer Leverkusen sarebbe scaduto il prossimo giugno.”

Il punto sul difensore

Il giocatore del Napoli Alessandro Buongiorno

Al momento il Napoli non sostituirà Buongiorno.  Ha Rrahmani. Dovrà recuperare Beukema che lo scorso anno è costato trenta milioni ed è ancora alle prese con una infiammazione cronica al tendine d’achille. E Allegri valuterà Rafa Marin, di rientro dal Villarreal, e Marianucci. E c’è Olivera che può giocare centrale. È tutto da stabilire che il Napoli torni sul mercato per il difensore centrale. Vedremo, l’estate è ancora lunga.