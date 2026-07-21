Buongiorno potrebbe stare fermo quattro mesi, il rientro a novembre

Sarà operato al ginocchio nelle prossime 48 ore. È l'ennesimo infortunio per lui. Per ora, il Napoli non andrà sul mercato

Buongiorno sarà operato nelle prossime 48 ore

Potrebbero essere addirittura quattro i mesi di stop per Alessandro Buongiorno il difensore centrale del Napoli che ormai convive con gli infortuni. Si ferma spesso, anche se ci tiene a fare sapere che nel biennio è stato uno dei calciatori più utilizzati anche da Conte. È certamente stato uno di quelli che più volte è finito in infermeria. Sarà operato nelle prossime 48 ore al ginocchio destro. La diagnosi è: lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Si era già operato a giugno per una cisti.

Scrive il Corsport, con Fabio Mandarini, che lo stop sarà anche lungo: Allegri e il Napoli rischiano di perderlo per quattro mesi.

“Il consulto con il professor Ramon Cugat, andato in scena ieri a Barcellona, ha confermato i timori e le sensazioni negative. L’operazione dovrebbe andare in scena nelle prossime quarantotto ore e, dicevamo, se le previsioni saranno confermate i tempi di recupero non saranno brevi: tra tre e quattro mesi, ma poi ovviamente dipende dal decorso”.

Per ora, il Napoli non andrà sul mercato.

Buongiorno è stato acquistato due stagioni fa dal Napoli per 40 milioni di euro. Ha rivelato una fragilità inattesa. Un infortunio ogni 130 giorni.

Nella prima stagione al Napoli, tre gli infortuni. Pronti via e distorsione alla caviglia nell’agosto del 2024 che gli fece saltare una gara; poi 44 giorni fuori e sei gare saltate dal dicembre 2024 fino al gennaio 2025 per una frattura della vertebra lombare. Dal 7 aprile fino a fine stagione, poi un infortunio agli adduttori non gli ha consentito di essere presente nel rush finale del campionato.

La scorsa stagione si è invece aperta con una operazione chirurgica che gli fece saltare gran parte del ritiro estivo. Il primo infortunio il 23 settembre, ancora un problema agli adduttori che l’ha tenuto fuori oltre 20 giorni con cinque gare saltate. Una contusione al ginocchio, invece, gli fece saltare la gara contro l’Udinese.

In totale, nella stagione 24/25 ben 115 giorni indisponibile, mentre 51 i giorni in cui è rimasto infortunato nella scorsa stagione per un totale di 166 giorni in due stagioni.