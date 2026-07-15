Napoli, niente accordo con il Frosinone per Hasa: Allegri lo valuterà in ritiro

Schira riporta dell'operazione ferma, Accomando aggiunge: "Frosinone, Zerbin atteso per visite e firma. Il Napoli ha al momento bloccato l’uscita di Hasa. Allegri vuole testare il ragazzo nel corso dei primi giorni di ritiro."

Napoli, niente accordo con il Frosinone per Hasa: Allegri lo valuterà in ritiro

Mg Dimaro 22/07/2025 - amichevole / Napoli-Arezzo / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Luis Hasa

Nonostante sembrasse vicino a vestire la maglia del Frosinone, Luis Hasa potrebbe clamorosamente restare in azzurro: tutto passerà dalla valutazione di Allegri. Nel frattempo, l’accordo tra le società non è stato trovato.

Il punto su Hasa

Hasa Napoli

Riporta Schira:

“Non c’è alcun accordo tra il Frosinone e il Napoli per Luis Hasa. Le trattative al momento sono in stand-by.”

Aggiunge Accomando di Mediaset:

“Frosinone, Zerbin atteso per visite e firma. Il Napoli ha al momento bloccato l’uscita di Hasa. Allegri vuole testare il ragazzo nel corso dei primi giorni di ritiro.”

Il compito di Allegri

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Da questa attenta valutazione che Allegri opererà in ritiro passerà molto del futuro prossimo del Napoli, che, come ben sappiamo, ha un disperato bisogno di cedere. Sono 47 i giocatori in rosa, 25 quelli da piazzare: un vero sproposito.

Per questo motivo, Max dovrà coadiuvare in maniera attiva le decisioni della società, valutando chi effettivamente potrà essere rilanciato e chi invece non sarà più utile al progetto Napoli. Lo stesso Rafa Marín sarà valutato, così come Lang. Vedremo cosa accadrà per Hasa.