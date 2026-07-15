Napoli, niente accordo con il Frosinone per Hasa: Allegri lo valuterà in ritiro
Schira riporta dell'operazione ferma, Accomando aggiunge: "Frosinone, Zerbin atteso per visite e firma. Il Napoli ha al momento bloccato l’uscita di Hasa. Allegri vuole testare il ragazzo nel corso dei primi giorni di ritiro."
Nonostante sembrasse vicino a vestire la maglia del Frosinone, Luis Hasa potrebbe clamorosamente restare in azzurro: tutto passerà dalla valutazione di Allegri. Nel frattempo, l’accordo tra le società non è stato trovato.
Il punto su Hasa
Riporta Schira:
“Non c’è alcun accordo tra il Frosinone e il Napoli per Luis Hasa. Le trattative al momento sono in stand-by.”
🚨 Excl. – There is no agreement between #Frosinone and #Napoli for Luis #Hasa. The talks are currently in stand-by. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2026
Aggiunge Accomando di Mediaset:
“Frosinone, Zerbin atteso per visite e firma. Il Napoli ha al momento bloccato l’uscita di Hasa. Allegri vuole testare il ragazzo nel corso dei primi giorni di ritiro.”
Frosinone, Zerbin atteso per visite e firma. Il Napoli ha al momento bloccato l’uscita di Hasa. Allegri vuole testare il ragazzo nel corso dei primi giorni di ritiro.@sportmediaset https://t.co/Y5FMhBmfI5
— Orazio Accomando (@OAccomando91) July 14, 2026
Il compito di Allegri
Da questa attenta valutazione che Allegri opererà in ritiro passerà molto del futuro prossimo del Napoli, che, come ben sappiamo, ha un disperato bisogno di cedere. Sono 47 i giocatori in rosa, 25 quelli da piazzare: un vero sproposito.
Per questo motivo, Max dovrà coadiuvare in maniera attiva le decisioni della società, valutando chi effettivamente potrà essere rilanciato e chi invece non sarà più utile al progetto Napoli. Lo stesso Rafa Marín sarà valutato, così come Lang. Vedremo cosa accadrà per Hasa.