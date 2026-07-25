Favasuli-Napoli, c’è l’accordo: il Catanzaro chiede 8 milioni per cederlo

Il Napoli sembra stia lentamente entrando in una fase più attiva di calciomercato: dopo le cessioni di Hasa e Zerbin al Frosinone, gli azzurri continuano a cercare di fare spazio in rosa per innestare elementi funzionali. In questo contesto si inserisce la trattativa per Favasuli, terzino destro del Catanzaro che mette d’accordo tutti in società. Ecco a che punto siamo.

Napoli, c’è accordo con Favasuli

Riporta Schira:

“Costantino Favasuli è ancora il principale obiettivo del Napoli come Vice di Di Lorenzo. Il giovane terzino destro ha un accordo di principio con il Napoli e sta aspettando gli Azzurri. Il Catanzaro chiede 8M per venderlo. I colloqui procedono bene, anche se il Napoli deve prima sfoltire la rosa”

🚨 Excl – Costantino #Favasuli is still #Napoli’s main target as Di Lorenzo’s Vice. The young right-back has an agreement in principle with Napoli and is waiting for Azzurri. #Catanzaro ask 8M to sell him. Talks are progress well, even if Napoli need to thin out their squad first https://t.co/gmBbjXcchO — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026

La strategia del Napoli

L’acquisto di Favasuli, così come l’ipotetico acquisto di Zeballos, si inseriscono nella necessità del Napoli di ringiovanire la rosa. I due anni appena passati sono stati un autentico strappo alla regola del modus operandi del Napoli, che vuole tornare presto nella carreggiata che l’ha reso grande in questi anni: via gli elementi inutili al progetto e dentro giovani di prospettiva, funzionali e capaci di generare plusvalenza. Ben vengano i Favasuli.