Napoli, quinto giorno a Dimaro seduta pomeridiana: in campo solo i portieri

Rientrati Alisson e Spinazzola. Dopo i giri di campo, gli azzurri di movimento hanno svolto lavoro in palestra. Allegri assente causa influenza.

Quinto giorno di allenamento per il Napoli nel ritiro estivo di Dimaro (TN). Dopo la seduta svolta stamani, gli azzurri tornano in campo per la seduta pomeridiana.

Napoli a Dimaro, la seduta pomeridiana del quinto giorno

In campo sono presenti anche gli assenti di stamattina, ovvero Alisson Santos e Leonardo Spinazzola, che insieme al resto dei compagni hanno iniziato i giri di campo. Il tecnico Max Allegri assente a causa dell’influenza. Tra i portieri, assente Pugliese per la prima parte d’allenamento. Contini, Meret e Milinkovic-Savic lavorano inizialmente a parte. A dirigere il lavoro atletico è il preparatore Enrico Maffei.

Gli azzurri sono poi usciti dal campo per continuare il lavoro in palestra, tranne Spinazzola e Politano, ancora in campo per fare stretching sotto lo sguardo dello staff tecnico. Quando anche loro sono rientrati, è uscito Gutierrez. In palestra si sono presentati successivamente anche i tre portieri azzurri.

Il report degli azzurri

Dopo l’allenamento mattutino, gli azzurri sono scesi nuovamente in campo nel pomeriggio. Il gruppo ha svolto riscaldamento e lavoro atletico in campo. Alisson e Spinazzola si sono allenati in gruppo. Mister Allegri non ha diretto la seduta per una sindrome influenzale.