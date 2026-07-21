Napoli, quinto giorno a Dimaro seduta pomeridiana: in campo solo i portieri

Rientrati Alisson e Spinazzola. Dopo i giri di campo, gli azzurri di movimento hanno svolto lavoro in palestra. Allegri assente causa influenza.

Napoli, quinto giorno a Dimaro seduta pomeridiana: in campo solo i portieri

Dc Napoli 27/04/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Alex Meret

Quinto giorno di allenamento per il Napoli nel ritiro estivo di Dimaro (TN). Dopo la seduta svolta stamani, gli azzurri tornano in campo per la seduta pomeridiana.

Napoli a Dimaro, la seduta pomeridiana del quinto giorno

In campo sono presenti anche gli assenti di stamattina, ovvero Alisson Santos e Leonardo Spinazzola, che insieme al resto dei compagni hanno iniziato i giri di campo. Il tecnico Max Allegri assente a causa dell’influenza. Tra i portieri, assente Pugliese per la prima parte d’allenamento. Contini, Meret e Milinkovic-Savic lavorano inizialmente a parte. A dirigere il lavoro atletico è il preparatore Enrico Maffei.

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Gli azzurri sono poi usciti dal campo per continuare il lavoro in palestra, tranne Spinazzola e Politano, ancora in campo per fare stretching sotto lo sguardo dello staff tecnico. Quando anche loro sono rientrati, è uscito Gutierrez. In palestra si sono presentati successivamente anche i tre portieri azzurri.

Il report degli azzurri

Dopo l’allenamento mattutino, gli azzurri sono scesi nuovamente in campo nel pomeriggio. Il gruppo ha svolto riscaldamento e lavoro atletico in campo. Alisson e Spinazzola si sono allenati in gruppo. Mister Allegri non ha diretto la seduta per una sindrome influenzale. 