Napoli, per il difensore centrale si valuta un’eccezione alla linea presidenziale
Ugolini: "Gli infortuni condizionano il mercato, si attende il responso su Buongiorno." Su Allegri: "Le cose stanno andando bene. C'è sintonia con i giocatori. Grande cura della fase difensiva, con la linea a quattro."
Prima vendere e poi acquistare: il diktat di De Laurentiis lo conosciamo bene. Non ci sentiamo di dargli torto, tuttavia l’infortunio di Buongiorno potrebbe cambiare le carte in tavola per il Napoli. Ne parla Ugolini di Sky Sport.
Napoli, il punto sul ritiro
Riporta Ugolini:
Le cose stanno andando bene. C’è sintonia tra Allegri e i giocatori, soprattutto con i senatori. Un modo diverso di lavorare, con un approccio più orientato al gioco con la palla. Grande cura della fase difensiva, con la linea a quattro.
La sensazione è che Allegri sia entrato con il piede giusto in uno spogliatoio reduce da una stagione in cui, dal lato lotta scudetto, ci si aspettava qualcosa in più.”
Sul mercato
infine, Ugolini spiega:
“Gli infortuni condizionano il mercato, si attende il responso su Buongiorno. Il mercato dei difensori centrali assume un ruolo centrale. Ci potrebbe essere una deroga al diktat presidenziale.”