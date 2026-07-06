McTominay sarà già a Dimaro, per il rinnovo si discute ancora dell’ingaggio

Il Corsport: "lo scozzese sta ultimando le vacanze Mondiali, come Lang e Olivera". Merita un ingaggio all'altezza della sua indiscussa leadership nel Napoli

A Dimaro con Lang e Olivera

McTominay sarà in ritiro col Napoli già a Dimaro. Con lui, anche Lang e Olivera. Tre reduci dal Mondiale che però sono tornati subito a casa. Le vacanze le stanno ultimando e potranno essere a disposizione di Allegri che nei due ritiri darà vita a un approfondito osservatorio. Dovrà studiare la rosa del Napoli per osservare le caratteristiche dei calciatori e comprendere se potranno essere utili alla causa azzurra e come impiegarli. De Laurentiis vuole che il tecnico livornese rivaluti il mercato dell’anno scorso considerato un fallimento viste le bocciature di Lang, Lucca e anche Beukema. Oltre a De Bruyne.

Lo scozzese, scrive il Corsport, sarà a Dimaro il 17 luglio (fino al 27). Per lui dovrebbe avvenire anche il tanto atteso rinnovo con corposo adeguamento dell’ingaggio. È il leader indiscusso della squadra e quindi lo merita.

McTominay merita un ingaggio all’altezza della sua leadership nel Napoli

Ricorda il Corsport con Fabio Mandarini:

“Scott è al centro di una trattativa ormai anche piuttosto datata, il suo agente è stato a Napoli almeno un paio di volte negli ultimi mesi e lui, proprio a ridosso della fine del campionato, ha incontrato il ds Manna. (…) C’è ancora qualcosa da sistemare sotto il profilo dell’ingaggio e della durata, domanda e offerta devono inevitabilmente collimare e la soddisfazione deve essere reciproca: il rapporto scadrà nel 2028 e la proposta iniziale comprendeva un prolungamento fino al 2030, ma le parti discutono anche della possibilità di aggiungere l’opzione al 2031”.

McTominay cinque milioni netti li meriterebbe a occhi chiusi se consideriamo i quasi sei di De Bruyne. Oggi è un calciatore completo, un altro rispetto allo United. Si è parlato anche di un interesse del Real Madrid il cui interesse però è rimasto – se c’è stato – sottotraccia.