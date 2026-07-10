Circolare, circolare: Folorunsho? Bologna. Cajuste? Dov’è Cajuste? Si va a Genova
L'impresa (im)possibile di piazzare 25 calciatori. La macchina si è messa in moto. Il Napoli comincia a fare spazio. Rao e Ngonge verso Palermo, Ambrosino in direzione Modena. Lang piace a Fiorentina e Roma. Cheddira al Monza.
Se si volesse scrivere un libro sull’impresa che attende il direttore sportivo del Napoli, lo si potrebbe titolare I dolori del giovane Manna, editore Aurelio De Laurentiis, e il suo: “Piazza 25 giocatori!“. Molti dei quali provenienti da stagioni come vogliamo definirle? Peculiari? Manteniamoci su “peculiari”.
La macchina si è messa in moto. Ecco i movimenti del Napoli in uscita.
Napoli, Cheddira può andare a Monza, Ambrosino a Modena
Poi lo stesso Lukaku, autore di un ottimo Mondiale ma ancora in bilico al Napoli. Ad Allegri piace da tempo, ma il suo stipendio pesa.
Stesso discorso per De Bruyne per cui Allegri vorrebbe risfoderare il centrocampo a quattro: i Fab Four.