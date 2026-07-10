Circolare, circolare: Folorunsho? Bologna. Cajuste? Dov’è Cajuste? Si va a Genova

L'impresa (im)possibile di piazzare 25 calciatori. La macchina si è messa in moto. Il Napoli comincia a fare spazio. Rao e Ngonge verso Palermo, Ambrosino in direzione Modena. Lang piace a Fiorentina e Roma. Cheddira al Monza.

Circolare, circolare: Folorunsho? Bologna. Cajuste? Dov’è Cajuste? Si va a Genova

Dc Napoli 06/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Giovanni Manna

Se si volesse scrivere un libro sull’impresa che attende il direttore sportivo del Napoli, lo si potrebbe titolare I dolori del giovane Manna, editore Aurelio De Laurentiis, e il suo: “Piazza 25 giocatori!“. Molti dei quali provenienti da stagioni come vogliamo definirle? Peculiari? Manteniamoci su “peculiari”.

La macchina si è messa in moto. Ecco i movimenti del Napoli in uscita.

Napoli, Cheddira può andare a Monza, Ambrosino a Modena

mercato del Napoli La Roma vuole Manna calciomercato Gasperini vuole Manna a Roma

Partendo dai nomi meno noti e pesanti, troviamo Vigliotti e Turi, che andranno in prestito al Pineto, e Iaccarino, che potrebbe tornare all’Arezzo. Poi troviamo Hasa e Zerbin: quest’ultimo sembra essere nel Napoli dalla data della sua fondazione. Entrambi sono in orbita Frosinone, mentre Rao, giovane talento che si è messo in mostra al Bari in questa annata, potrebbe sbarcare a Palermo.

Poi ci sono Lindstrom e Cajuste. Lindstrom potrebbe ritornare in Germania e accasarsi allo Schalke 04.

Cajuste, di ritorno dal prestito all’Ipswich Town, può andare al Genoa: c’è stata un’offerta del club rossoblù. 

Folorunsho, tosto centrocampista reduce dal prestito al Cagliari, potrebbe essere girato al Bologna, auspicabilmente a titolo definitivo.

C’è Cheddira per cui il Lecce non ha esercitato il diritto di riscatto. Su di lui c’è l’interesse del Monza.

Ambrosino potrebbe muoversi in direzione Modena.

In partenza anche Ngonge: anche lui, come Rao, potrebbe finire al Palermo.

Per Mazzocchi invece non c’è ancora una destinazione.

I nomi più pesanti

Olivera Napoli Torino Manchester City Conte

In questa enorme babele di nomi ce ne sono anche quelli di un certo spessore per la storia recente del Napoli e che potrebbero partire oppure no. Olivera, terzino sinistro campione d’Italia, su cui c’era da registrare l’interesse dell’Atletico Madrid.

Poi lo stesso Lukaku, autore di un ottimo Mondiale ma ancora in bilico al Napoli. Ad Allegri piace da tempo, ma il suo stipendio pesa.

Stesso discorso per De Bruyne per cui Allegri vorrebbe risfoderare il centrocampo a quattro: i Fab Four.

Poi c’è Milinkovic-Savic voluto fortemente da Conte e apprezzato meno da Allegri. Potrebbe andare all’Hull City, anche se non c’è ancora accordo.

Lang piace sia a Roma che a Fiorentina. Allegri vuole visionarlo a Dimaro. Così come Lucca mister 40 milioni.

Infine, vale la pena citare i nomi di quei ragazzi contrattualizzati dal Napoli, destinati a girare di prestito in prestito: Ferrante, D’Avino, Obaretin, Coli Saco, Sgarbi, Iaccarino, Russo, Barido,  Cioffi. Personaggi in cerca d’autore.