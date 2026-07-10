Circolare, circolare: Folorunsho? Bologna. Cajuste? Dov’è Cajuste? Si va a Genova

Partendo dai nomi meno noti e pesanti, troviamo Vigliotti e Turi, che andranno in prestito al Pineto, e Iaccarino, che potrebbe tornare all’Arezzo. Poi troviamo Hasa e Zerbin: quest’ultimo sembra essere nel Napoli dalla data della sua fondazione. Entrambi sono in orbita Frosinone, mentre Rao, giovane talento che si è messo in mostra al Bari in questa annata, potrebbe sbarcare a Palermo.

Poi ci sono Lindstrom e Cajuste. Lindstrom potrebbe ritornare in Germania e accasarsi allo Schalke 04.

Cajuste, di ritorno dal prestito all’Ipswich Town, può andare al Genoa: c’è stata un’offerta del club rossoblù.

Folorunsho, tosto centrocampista reduce dal prestito al Cagliari, potrebbe essere girato al Bologna, auspicabilmente a titolo definitivo.

C’è Cheddira per cui il Lecce non ha esercitato il diritto di riscatto. Su di lui c’è l’interesse del Monza.

Ambrosino potrebbe muoversi in direzione Modena.

In partenza anche Ngonge: anche lui, come Rao, potrebbe finire al Palermo.

Per Mazzocchi invece non c’è ancora una destinazione.

I nomi più pesanti