Napoli, la maglia del centenario vola online: vendite record, +72% rispetto al 2025

Che la produzione in casa fosse un’intuizione di successo di De Laurentiis lo avevamo già intuito, ma quest’anno, nell’anno più importante, ne abbiamo la certezza. La maglia del centenario azzurro, oltre a creare un’immagine positiva per il suo valore estetico, sta generando anche un valore economico notevole, con vendite che sono cresciute rispetto allo scorso anno.

A riportare i dati è Calicantus, azienda veneta che gestisce la vendita online del merchandising azzurro.

Napoli, la maglia del centenario vola

Secondo quanto comunicato da Calicantus e ripreso da Calcio e Finanza, partner e-commerce ufficiale del club azzurro, la prima divisa della prossima annata ha fatto registrare il miglior risultato di sempre nelle vendite online a livello mondiale.

Il risultato è stato favorito anche dal potenziamento della strategia digitale del Napoli, con un forte investimento sul canale e-commerce ufficiale. Calicantus, che cura la piattaforma online dedicata al merchandising azzurro, ha evidenziato una crescita delle vendite del 72% rispetto alla scorsa stagione e un miglioramento del margine del 34%.

Le parole del Ceo di Calicantus

Spiega Valentino Bergamo:

“Siamo orgogliosi di essere al fianco del Napoli in un momento storico come quello del Centenario. Occuparci del lancio e della distribuzione online delle maglie rappresenta una sfida tecnologica e organizzativa di grande rilievo, soprattutto in un settore ad alto coinvolgimento emotivo come il merchandising sportivo.

Per questa occasione abbiamo messo in campo soluzioni infrastrutturali evolute, in grado di sostenere importanti aumenti di traffico a livello globale e offrire un percorso d’acquisto semplice, affidabile e personalizzato in base ai diversi mercati. Il nostro obiettivo è trasformare la grande passione azzurra in un’esperienza digitale di acquisto efficace e di qualità, indipendentemente dal luogo in cui si trova il tifoso.”