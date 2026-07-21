Napoli, la candidatura del Maradona per Euro 2032: via libera ai lavori alla Conferenza dei servizi
Ansa: c'è il via libera formale nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell'impianto. Ciò consente dunque al Comune di rispettare le scadenze stabilite per la candidatura di Napoli.
Napoli prosegue la corsa per ospitare gli Europei 2032 con lo Stadio Maradona
Si è conclusa oggi la Conferenza di Servizi decisoria per il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Maradona di Napoli in vista degli Europei 2032.
Secondo quanto riportato dall’Ansa, c’è il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell’impianto. Ciò consente dunque al Comune di rispettare le scadenze stabilite per la candidatura di Napoli tra le cinque città italiane che co-organizzeranno il torneo insieme alla Turchia.
L’ok della Conferenza dei Servizi
Scrive l’Ansa:
Fondamentale passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è, infatti, conclusa oggi, con esito positivo, la Conferenza di Servizi decisoria relativa all’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte) degli ” Interventi di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona”. Il provvedimento, adottato con determinazione dirigenziale, sancisce il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell’impianto.
La conclusione positiva della Conferenza di Servizi consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le cinque città italiane che co-organizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. L’approvazione rappresenta l’esito di un articolato percorso istituzionale, iniziato con la consegna del Masterplan di riqualificazione coordinato dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità nell’aprile 2025, integrato dalle Delibere di Giunta Comunale per la rifunzionalizzazione del terzo anello e l’efficientamento energetico dell’impianto.