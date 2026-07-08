Napoli, la campagna abbonamenti dal 10 luglio (solo i rinnovi): prezzi da 250 euro

La vendita libera sarà aperta dal 3 agosto; per l'abbonamento Full i prezzi vanno da 405 a 2580 euro, a seconda del settore. Per l'abbonamento Italia, da 280 a 2100 euro.

Napoli, la campagna abbonamenti dal 10 luglio (solo i rinnovi): prezzi da 250 euro

Dc Napoli 15/02/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Roma / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: tifosi Napoli

Parte la campagna abbonamenti del Napoli da venerdì 10 luglio

Partirà venerdì 10 luglio alle ore 12 la campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2026/27, per rinnovare o acquistare l’abbonamento.

Sul sito del Napoli si legge:

L’abbonamento sarà acquistabile esclusivamente online sul sito sscnapoli.it, sezione «Biglietti». Per l’acquisto dell’abbonamento è obbligatorio il possesso della Fidelity Card. Dopo aver acquistato online il tuo abbonamento, riceverai via mail il tagliando/segnaposto, da portare con te allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando. Acquistando online hai la possibilità di rateizzare l’importo del tuo abbonamento.

Curva B scudetto rovesciato Napoli

Tipologie di abbonamento

L’abbonamento potrà essere di due tipi: Italia, per 19 gare di Serie A più 1 di Coppa Italia; oppure Full, per 19 match di Serie A, più 4 di Champions, più 1 di Coppa Italia.

Per gli Under 30 ci sarà il 25% di sconto, che sarà invece di 50% per gli Under 14.

I cambi utilizzatore dovranno essere perfezionati entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento.

I rinnovi potranno avvenire dal 10 luglio al 2 agosto, mentre l’acquisto degli abbonamenti per la vendita libera sarà dal 3 al 16 agosto.

I prezzi per i rinnovi Full vanno da 330 euro a 2150 euro, a seconda del settore dello stadio; per i nuovi abbonamenti, da 405 a 2580 euro.

Per i rinnovi Italia, i prezzi saranno da 250 euro a 1750 euro; per i nuovi abbonamenti, da 280 a 2100 euro.