Napoli, la campagna abbonamenti dal 10 luglio (solo i rinnovi): prezzi da 250 euro
La vendita libera sarà aperta dal 3 agosto; per l'abbonamento Full i prezzi vanno da 405 a 2580 euro, a seconda del settore. Per l'abbonamento Italia, da 280 a 2100 euro.
Parte la campagna abbonamenti del Napoli da venerdì 10 luglio
Partirà venerdì 10 luglio alle ore 12 la campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2026/27, per rinnovare o acquistare l’abbonamento.
Sul sito del Napoli si legge:
L’abbonamento sarà acquistabile esclusivamente online sul sito sscnapoli.it, sezione «Biglietti». Per l’acquisto dell’abbonamento è obbligatorio il possesso della Fidelity Card. Dopo aver acquistato online il tuo abbonamento, riceverai via mail il tagliando/segnaposto, da portare con te allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando. Acquistando online hai la possibilità di rateizzare l’importo del tuo abbonamento.
Tipologie di abbonamento
L’abbonamento potrà essere di due tipi: Italia, per 19 gare di Serie A più 1 di Coppa Italia; oppure Full, per 19 match di Serie A, più 4 di Champions, più 1 di Coppa Italia.
Per gli Under 30 ci sarà il 25% di sconto, che sarà invece di 50% per gli Under 14.
I cambi utilizzatore dovranno essere perfezionati entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento.
I rinnovi potranno avvenire dal 10 luglio al 2 agosto, mentre l’acquisto degli abbonamenti per la vendita libera sarà dal 3 al 16 agosto.
I prezzi per i rinnovi Full vanno da 330 euro a 2150 euro, a seconda del settore dello stadio; per i nuovi abbonamenti, da 405 a 2580 euro.
Per i rinnovi Italia, i prezzi saranno da 250 euro a 1750 euro; per i nuovi abbonamenti, da 280 a 2100 euro.