Napoli, la campagna abbonamenti dal 10 luglio (solo i rinnovi): prezzi da 250 euro

Garcia lascia De Bruyne in panchina e il Belgio strapazza gli Usa 4-1, Lukaku entra, segna e fa la Trump dance

di Francesco Pio Galario - Il calcio è semplice: fai giocare i più forti e vinci le partite. Garcia si sta dimostrando un grande allenatore, coraggioso. Lukaku, terzo gol al Mondiale. Speriamo che Allegri e il Napoli capiscano che De Bruyne non ne ha più