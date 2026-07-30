Napoli, i convocati per Castel di Sangro: assenti Cajuste, Ngonge e Lindstrom

Ci sono Lang, Olivera e McTominay e anche i Primavera Pereyra, Prisco, Pugliese e Garofalo. De Bruyne e Lukaku assenti, potrebbero anticipare il rientro per festeggiare il centenario azzurro