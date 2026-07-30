Napoli, i convocati per Castel di Sangro: assenti Cajuste, Ngonge e Lindstrom
Ci sono Lang, Olivera e McTominay e anche i Primavera Pereyra, Prisco, Pugliese e Garofalo. De Bruyne e Lukaku assenti, potrebbero anticipare il rientro per festeggiare il centenario azzurro
Terminata la prima parte di ritiro, ecco che il Napoli si appresta a iniziare la seconda parte della preparazione a Castel di Sangro. Il ritiro, che inizia oggi, terminerà il 13 agosto. Ecco i convocati di mister Allegri.
Napoli, i convocati di Allegri per Castel di Sangro
Si legge sul sito azzurro:
“Inizia il ritiro di Castel di Sangro. Da domani gli azzurri continueranno la preparazione allenandosi allo stadio Teofilo Patini.
I convocati di mister Allegri: Alisson, Anguissa, Barido, Beukema, Cheddira, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Olivera, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.
Le scelte di Allegri
Da quanto si vede, oltre alla convocazione dei Primavera Pereyra, Prisco, Pugliese e Garofalo, ritroviamo anche Lang e Olivera. De Bruyne e Lukaku torneranno nei primi giorni di agosto anche se, per mandare un segnale importante, potrebbero anticipare il rientro per festeggiare il centenario azzurro. Out Iaccarino, Ngonge e Cajuste: assenze di mercato?