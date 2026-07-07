Napoli, gli sponsor della nuova maglia portano nelle casse 24 milioni (terzo club in Italia)

Il Napoli, con la presentazione di ieri della maglia ufficiale, ha iniziato la stagione del suo centenario. L’obiettivo di De Laurentiis per l’annata 2026/27 è quello della continuità. Il club partenopeo vuole continuare a rafforzare la propria posizione sia dal punto di vista sportivo che economico. Su quest’ultimo aspetto arrivano delle buone notizie proprio dalla ‘nuova maglia’.

Napoli, raddoppiano i ricavi provenienti dagli sponsor della maglia ufficiale: lecifre

Come riportato da Calcioefinanza.it, il rinnovo triennale della partnership con la MSC come sponsor porterà nelle casse del Napoli 18 milioni di euro più bonus. Questa cifra è sicuramente molto superiore rispetto al contratto precedente, ovvero 8,5 milioni di euro. Considerando anche l’ingresso di DongFeng (4 milioni come sponsor di manica) e la conferma di Sorgesana (2,5 milioni di euro, anche questo dato in aumento, per lo sponsor dietro la schiena), i ricavi per il Napoli provenienti dagli sponsor di maglia sono raddoppiati: da 12,5 milioni di euro a 24 milioni di euro.

La somma, ovviamente, aumenta se si considera tutto il reparto commerciale: 120 milioni di euro nell’esercizio 2026/27. Anche questo dato è più che raddoppiato. Basti pensare che nel 2022 questa cifra si attestava intorno ai 50 milioni di euro. Questi risultati sono sicuramente frutto sia dei due scudetti vinti negli ultimi tre anni che da una strategia commerciale adoperata dal Napoli davvero vincente.

La strategia di De Lauretniis è ancora vincente: le cifre

Anche il valore del brand Napoli, come riportato da Brand Finance l’anno scorso, è arrivato a toccare quota 240 milioni di euro.

Ecco la top 10 dei ricavi da sponsor di maglia nella stagione 2026/27 in Serie A (le cifre ufficiali saranno poi note dai bilanci dei club):

1 – Milan – Emirates: 35 milioni di euro a stagione

2 – Inter – Betsson Sport: 30 milioni di euro a stagione

3 – Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione

4 – Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione

5 – Napoli – MSC: 18 milioni di euro a stagione;

5 – Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione

7 – Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione

8 – Lazio – Polymarket: 9 milioni di euro a stagione

9 – Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione

10 – Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione

Riguardo a questa classifica, va sottolineato – scrive sempre CalcioeFinanza – che, come per quanto riguarda Juventus (con Exor proprietaria del club e allo stesso tempo primo azionista di Stellantis, a cui appartiene il brand Jeep), anche gli sponsor della Fiorentina e del Sassuolo sono cosiddette “parti correlate”. Mediacom è infatti un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà della stessa famiglia Commisso, mentre Mapei è di proprietà della famiglia Squinzi.

Il Napoli, tralasciando dunque i casi ‘Fiorentina e Sassuolo) si posiziona dunque alle spalle solo delle grandi storiche del calcio italiano: Milan, Inter e Juventus.