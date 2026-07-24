Napoli, fuori un altro: Ambrosino ritorna al Modena in prestito

Schira: "La formula è il prestito con opzione d'acquisto che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. Contratto fino al 2031 (1+4)."

Napoli, fuori un altro: Ambrosino ritorna al Modena in prestito

Db Milano 15/10/2021 - campionato di calcio Primavera Tim / Milan-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giuseppe Ambrosino

Il Napoli continua nel suo lento piazzamento di esuberi. Adesso, è il turno di Ambrosino, che ritorna in prestito al Modena. I dettagli.

Napoli, ceduto Ambrosino

Ambrosino

Si legge sul sito azzurro:

“La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive di Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo al Modena Football Club 2018.

In bocca al lupo, Giuseppe!”

I dettagli dell’affare

Conte

Nicolò Schira su X svela la particolarità di questo prestito:

Ora è ufficiale! Giuseppe Ambrosino al Modena dal Napoli in prestito con opzione d’acquisto che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. Contratto fino al 2031 (1+4). Nessuna sorpresa qui e confermato sin dal 18 giugno scorso come esclusiva rivelata”

Adesso, sotto con gli altri: c’è una rosa da sfoltire.