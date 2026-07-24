Napoli, fuori un altro: Ambrosino ritorna al Modena in prestito
Schira: "La formula è il prestito con opzione d'acquisto che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. Contratto fino al 2031 (1+4)."
Il Napoli continua nel suo lento piazzamento di esuberi. Adesso, è il turno di Ambrosino, che ritorna in prestito al Modena. I dettagli.
Napoli, ceduto Ambrosino
Si legge sul sito azzurro:
“La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive di Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo al Modena Football Club 2018.
In bocca al lupo, Giuseppe!”
I dettagli dell’affare
Nicolò Schira su X svela la particolarità di questo prestito:
“Ora è ufficiale! Giuseppe Ambrosino al Modena dal Napoli in prestito con opzione d’acquisto che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. Contratto fino al 2031 (1+4). Nessuna sorpresa qui e confermato sin dal 18 giugno scorso come esclusiva rivelata”
Now it’s official! Giuseppe #Ambrosino to #Modena from #Napoli on loan with the option to buy which will become an obligation if Modena arrive in Serie A. Contract until 2031 (1+4). No surprise here and confirmed since the last June 18 as an exclusive revealed! #transfers pic.twitter.com/EeD7UznLCM
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026
Adesso, sotto con gli altri: c’è una rosa da sfoltire.