Napoli, ecco la seconda maglia (con De Bruyne tra i testimonial): “Dedicata a chi vive lontano dalla città”

Il Napoli ha presentato la seconda maglia da gioco, quella da trasferta. Sul web sono comparse le prime immagini della casacca che sarà bianca con righe azzurre molto sottili. Sul petto il logo del Napoli “classico”, mentre a destra il classico simbolo EA7 in azzurro. Tra i testimonial c’è anche De Bruyne a conferma che con ogni probabilità rimarrà. C’è anche McTominay, oltre a Di Lorenzo, Vergara e Alisson Santos.

“Nell’anno del Centenario, il Club ha scelto di dedicare la sua seconda divisa ai napoletani che vivono lontano dalla propria città e che, ovunque si trovino, ne custodiscono e tramandano un’identità viva e riconoscibile. Un senso di appartenenza capace di superare le distanze, attraversare le generazioni e trovare in Argentina una delle sue espressioni più profonde.

La campagna di lancio è stata realizzata a Buenos Aires, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della capitale argentina: La Boca, Caminito, il Puente de la Mujer, la Casa Rosada e Plaza de Mayo.

Tra le ambientazioni scelte anche “La Boca 5.0”, installazione artistica di Alfredo Segatori nell’ambito del progetto “Exabrupto de Color”, che reinterpreta e restituisce nuova vita a uno storico conventillo, tipica abitazione condivisa che, dalla fine dell’Ottocento, accolse numerose famiglie giunte dall’Europa, in particolare dall’Italia.

Un viaggio tra strade e colori che racconta un legame alimentato dalle storie e dalle comunità che hanno unito Napoli e l’Argentina, fino a diventare indissolubile nel segno di Diego Armando Maradona.

Maglia away: le caratteristiche

La Maglia Gara Away Nápoles 2026/27 presenta un’elegante base bianca, impreziosita da dettagli in Azzurro Napoli. Il tessuto è caratterizzato da righe a contrasto che conferiscono al capo uno stile raffinato e contemporaneo, fondendo eleganza e spirito identitario.

Sul petto, il logo SSC Napoli è impreziosito da uno sfondo che riproduce il profilo del golfo di Napoli e l’imponente sagoma del Vesuvio, simbolo identitario per eccellenza. La scritta “Partenopei”, applicata sul retro del collo, richiama invece le radici e l’orgoglio identitario di Napoli e del suo popolo.

Novità della stagione è la tecnologia NFC integrata nella patch “Authentic”, attraverso la quale sarà possibile accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli.

La struttura tecnica della maglia è progettata per offrire elevate prestazioni e massimo comfort. La trama a rete leggera ed elastica, utilizzata sul retro e negli inserti sotto le maniche, garantisce traspirabilità, libertà di movimento e una costante sensazione di freschezza anche durante le fasi più intense di gioco.

La vestibilità Regular Fit assicura equilibrio tra comfort e performance. La manica raglan frontale favorisce una struttura ergonomica e una maggiore libertà nei movimenti, mentre la costina bicolore su collo e maniche aggiunge un elemento distintivo al design. Il taglio asimmetrico sui fianchi e gli spacchi laterali completano la maglia, valorizzandone il carattere dinamico e moderno.

La maglia Away 2026/27 sarà disponibile da oggi alle 19:26 presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e, dal 24 luglio 2026, nei punti vendita autorizzati”.