Napoli, cinque amichevoli estive in programma: tutte su Sky (ed a pagamento)
Cinque le amichevoli estive in programma per il Napoli tra Dimaro e Castel di Sangro: ufficializzate le date, saranno visibili tutte in pay per view
Il Napoli inizierà il ritiro il prossimo 17 luglio, con la partenza alla volta di Dimaro e primo allenamento nel pomeriggio agli ordini di Max Allegri. Inizierà tra pochi giorni, quindi, ufficialmente la stagione degli azzurri e l’era del tecnico ex Milan, pronto a prendersi una gustosa rivincita dopo l’annata appena conclusa completamente da dimenticare.
Ieri si è svolta la presentazione della prima maglia, quella del Centenario, a bordo della MSC World Europe mentre il 14, nella cornice iconica del Teatro San Carlo, vi sarà la presentazione ufficiale dell’allenatore, ufficializzato solo pochi giorni fa dal tweet del presidente De Laurentiis.
Ancora in alto mare, invece, il mercato; proprio ieri il patron, rispondendo ai giornalisti nella conferenza per la nuova maglia, ha sottolineato come sarà prima necessario cedere i calciatori in esubero per poi ingaggiarne di nuovi. Nel frattempo già ufficializzato il programma degli azzurri; come detto, dal 17 luglio azzurri in ritiro nella Val di Sole fino al 27 luglio.
Da Dimaro a Castel di Sangro: date ed avversari del Napoli in amichevole
Pochi giorni di vacanza, poi, ed il 30 partenza alla volta di Castel di Sangro, dove la squadra resterà fino al 13 agosto. Annunciato anche il programma delle amichevoli. Due le gare in programma a Dimaro Folgarida; debutto il 22 luglio contro l’Arezzo, poi quattro giorni dopo sfida alla Carrarese.
Nel ritiro di Castel di Sangro, invece, tre le gare dei partenopei; il 5 agosto la sfida contro l’Osasuna, l’8 contro il Celta Vigo ed il 12 – a chiusura del ritiro – contro l’Aris Salonicco. Tutte e cinque le gare, come riporta Sky Sport, saranno disponibili su Sky Primafila in pay per view quindi, anche coloro che sono in possesso di un abbonamento alla tv satellitare, dovranno pagare a parte le gare in questione.