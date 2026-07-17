Mondiale in America, la Fifa Infantino ha superato i 10 miliardi di dollari di ricavi (il doppio di Qatar 2022)
Ne scrive Athletic: "È il primo evento sportivo della storia a riuscirci. Sarà difficile replicare questi guadagni ai prossimi Mondiali e, per questo, le partite potrebbero passare da 104 a 128"
Un Mondiale da record
Si legge su Athletic:
“Il doppio del Qatar (furono raccolti 5,8 miliardi di dollari), è ciò che il presidente della Fifa Gianni Infantino ha previsto pubblicamente per il Mondiale 2026. Ovvero, il primo evento sportivo della storia capace di superare i 10 miliardi di dollari di ricavi. La Fifa è abituata a valorizzare al massimo i propri eventi, ma oggi non esiste nulla di paragonabile alla Coppa del Mondo.
I Giochi Olimpici estivi erano stati per lungo tempo il paragone più vicino, ma l’ultima edizione, disputata nella capitale francese Parigi due anni fa, ha generato poco più di 5 miliardi di dollari di ricavi. Per quanto riguarda il calcio, invece, il più recente Campionato Europeo, giocato nella stessa estate in Germania, ha prodotto 2,9 miliardi di dollari.”