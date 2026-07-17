Mondiale in America, la Fifa Infantino ha superato i 10 miliardi di dollari di ricavi (il doppio di Qatar 2022)

I Mondiali che si disputeranno nel 2030 tra Marocco, Portogallo e Spagna presentano alcune problematiche dal punto di vista dei diritti televisivi.

Una decisione della Commissione Europea, contro la quale la Fifa aveva presentato senza successo un ricorso nel 2011, ha stabilito che il Mondiale deve essere disponibile per tutti gli spettatori televisivi e non può essere collocato esclusivamente dietro un paywall.

Questa situazione ha lasciato le emittenti gratuite, come BBC e ITV nel Regno Unito, in possesso dei diritti televisivi in un mercato ristretto e poco competitivo. È proprio per questo motivo che il peso dei diritti televisivi venduti in Europa sta diminuendo: nel ciclo 2007-2010 rappresentavano il 50% dei ricavi televisivi, mentre oggi sono scesi al 31%.

La Fifa, inevitabilmente, vede maggiori opportunità altrove. I ricavi derivanti dai diritti televisivi nella regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa) sono cresciuti del 70% tra il 2014 e il 2022, un periodo nel quale il Mondiale in Qatar ha portato la competizione proprio in quell’area geografica.

Riusciranno a mantenere questi standard? Difficile, soprattutto nel prossimo Mondiale. Per compensare il calo previsto dagli incassi della biglietteria potrebbe essere necessaria un’ulteriore espansione, passando dalle attuali 104 partite a 128.