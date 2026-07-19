“Messi vincerà il Pallone d’Oro dei Mondiali”: decisione già presa a prescindere dalla finale

Leo Messi potrà anche perdere la finale ma ha già vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali: ne è sicuro "The Touchline"

Leo Messi avrebbe già vinto il Pallone d’Oro del Mondiale. L’argentino ha ancora una gara da disputare, la più importante perché può regalare la quarta stella all’Argentina, il secondo mondiale consecutivo. Eppure il numero 10, stando a quanto riporta sui social “The Touchline”, avrebbe già in tasca il premio.

“Il comitato tecnico della FIFA si è riunito venerdì per discutere dei premi assegnati dopo la finale della Coppa del Mondo . È già stato deciso: Leo Messi ha vinto il premio del Pallone d’Oro, indipendentemente da ciò che accadrà in finale“.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: The FIFA technical committee met up on Friday to discuss the awards handed out after the World Cup final. It has already been decided: Leo Messi has won the Golden Ball award, regardless of what happens in the final. pic.twitter.com/rkQhGBXVyL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026

Per Messi sarebbe il terzo trofeo

L’esito dell’ultimo atto del Mondiale, quindi, non influirà su quanto già deciso dalla Fifa. Sarà Messi a vincere il “Golden Ball”, il premio individuale più importante. Ma l’argentino è anche in corsa per la Scarpa d’Oro, sebbene al momento Mbappé abbia un vantaggio di due reti dopo la doppietta realizzata ieri contro l’Inghilterra.

Messi, con otto gol e quattro assist in questa edizione, ha convinto tutti e vincerà il premio a prescindere di quanto accadrà in finale con buona pace di Rodri, il calciatore simbolo della Spagna ed uno dei candidati alla vittoria del premio. Per Messi si tratterebbe del terzo trofeo dopo quelli vinti nel 2014 (Argentina finalista perdente contro la Germania) e 2o22, quando Messi trascinò con sette gol in sette gara l’Albiceleste alla vittoria.