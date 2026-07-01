Nazionale, rebus dt: Maldini si allontana, spuntano Ranieri e Buffon

Il Corsport: "Maldini non ha intenzione di calarsi nella missione azzurra. Spuntano anche i nomi di Massara, Bergomi e Albertini". La Gazzetta conferma: "Maldini è lusingato, ma qualche dubbio resta"

Malagò, eletto presidente della Figc il 22 giugno, è al lavoro per cercare di costruire un organigramma decente per il futuro della Nazionale. Sul fronte Ct, la questione è nota: si tratta di trovare un equilibrio tra la sua volontà e le insistenze dei presidenti italiani di Serie A, che vorrebbero Conte e non Mancini. Ma sul fronte dt? Anche qui c’è da riflettere. Maldini sembra allontanarsi e, di conseguenza, ecco le alternative.

Nazionale, rebus dt: Maldini si allontana

Scrive Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport:

“La Lega di Serie A ha spinto for­te­mente la can­di­da­tura di Paolo Mal­dini, ex diret­tore tec­nico del Milan, 126 pre­senze in azzurro. Ha tutti i requi­siti, ma forse non l’inten­zione a calarsi nella mis­sione azzurra. La ten­ta­zione non sem­bra abbia preso corpo”

Le alternative:

“Buf­fon, che pure vanta ami­ci­zia e un rap­porto di stima con Malagò, oltre al titolo di cam­pione del mondo e 176 pre­senze in Nazio­nale, è l’unico che aveva (con Gra­vina) comin­ciato un per­corso inter­rotto in Bosnia. “

Poi, il Corriere dello Sport cita i nomi di Albertini, Ranieri e, sorprendentemente, Giuseppe Bergomi. Tra le alternative compare anche Frederic Massara.

Maldini prende tempo

Anche la Gazzetta, con Elisabetta Esposito, si accoda:

“Ieri ci sono stati nuovi con­tatti tra Malagò e la leg­genda del Milan, ma non sono emerse cer­tezze, né in un senso, né nell’altro. Nel loro primo approc­cio, una decina di giorni fa, l’ex difen­sore e capi­tano ros­so­nero (ma anche azzurro) aveva espresso alcune per­ples­sità sul suo pos­si­bile futuro da pre­si­dente del Club Ita­lia e diret­tore tec­nico dell’intera filiera delle nazio­nali.

Mal­dini ovvia­mente non può che essere lusin­gato da tanta atten­zione, ma qual­che dub­bio al momento resta”

Nel frattempo, oggi, verranno scelti i nuovi vicepresidenti: Simonelli e Calcagno)