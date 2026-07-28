Malagò: “Perchè non Conte? Perché ct e dt dovevano essere una coppia che potesse lavorare insieme”

In conferenza: “Conte è un allenatore la cui storia parla da sola. Una persona che potenzialmente poteva fare il ct. Oggi c’è un tandem Ranieri e Mancini”.

Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale. Il presidente Malagò ha comunicato in conferenza la scelta in una lunga conferenza in cui ha provato a chiarire i punti che hanno portato alla tormentata decisione e anche quelli dell’esclusione di Pirlo e di Conte.

“Conte è un allenatore la cui storia parla da sola. Fa parte delle valutazioni. Qualcuno continua a ragionare in modo diverso dalla realtà di oggi. Oggi c’è un allenatore e un presidente del Club Italia. È il motivo per cui ci siamo separati con Maldini. Oggi c’è un tandem Ranieri e Mancini”.

Quindi Conte poteva essere il ct dell’Italia?

“Conte è una persona che potenzialmente poteva fare il ct. Ci mancherebbe. Zola è una di quelle che persone che rientra, non solo lui, come terzo ruolo”.