Malagò: “Chiellini? Non avrei mai preso in considerazione una persona che lavora per la Juventus”

Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha parlato in conferenza stampa ha chiarito cosa c'era di vero sul nome di Chiellini uscito nelle ultime ore.

Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha parlato in conferenza stampa e risposto alle domande della stampa per comunicare l’esito dell’Assemblea Federale e il nome del nuovo ct dell’Italia.

Tra le altre ha risposto alla domanda su quanto ci fosse di vero sul nome di Chiellini

Malagò su Chiellini

“Uno degli argomenti su cui sono stato chiarissimo parlando con Maldini e Leonardo è che proprio per rispetto a società che mi hanno candidato e sostenuto, non vado a prendere persone che lavorano in una società di Serie A o in una società che tanto più ha voluto condividere la mia candidatura. C’erano altri nomi, anche pesanti. Non ci ho mai pensato perché lavora per la Juventus“.

Perché ha scelto Mancini rispetto a Conte? “Ho un buonissimo rapporto con lui, fa parte delle valutazioni però scegliere l’allenatore”.