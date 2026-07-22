Lucca, distorsione alla caviglia

È entrato nel secondo tempo ed è uscito prima del fischio finale. Sarà valutato nei prossimi giorni. Ha colpito un palo sull'1-2

Lorenzo Lucca si è fatto male nell’amichevole tra Napoli e Arezzo finita 1-3. È entrato nel secondo tempo e ha colpito un palo quando si era sul 2-1. Poi, però è uscito prima della fine della partita. E il Napoli comunica che l’attaccante è stato sostituito per una distorsione alla caviglia destra. Sarà valutato nei prossimi giorni.

Allegri vorrà valutare l’attaccante ex Udinese che lo scorso anno ha rappresentato forse la principale delusione della stagione. È comunque un attaccante di peso che all’Udinese ha fatto bene. Potrebbe essere utile agli azzurri. Vedremo quanti giorni dovrà fermarsi. Speriamo che possa essere disponibile già domenica prossima contro la Carrarese nella seconda amichevole della gestione Allegri.