Liberali al Como, l’enfant prodige a soli 6 milioni. Il Milan ne incassa 3 (quanti gliene ha fatti perdere Ibrahimovic?)

Ibrahimovic lo allontanò dal Milan perché faceva ombra al figlio e lo diede gratis al Catanzaro. Il Milan ha perso un patrimonio. Ha disperatamente provato a riprenderlo ma il giocatore ha ritenuto quello del Como un progetto più adatto a lui; Fabregas lo pedina da un mese, riporta Schira.

Mattia Liberali, 19 anni, dopo un’ottima stagione nel Catanzaro in Serie B, giocherà nel Como la prossima stagione. Il trequartista ex Milan e Catanzaro ha scelto la squadra di Cesc Fabregas per la sua prima esperienza in Serie A. Sky Sport scrive che i lariani hanno pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro (pochissimo); il Milan ne incasserà 3 perché possedeva il 50% sulla rivendita futura del giocatore. Liberali firmerà col Como un contratto fino al 2031. Il Milan ha buttato via un patrimonio e Schira scrive che lo ha buttato via “grazie” a Ibrahimovic che lo ha scaricato perché nel settore giovanile rossonero faceva ombra al figlio.

Liberali ha detto no a un’offerta importante del Milan

Gianluca Di Marzio approfondisce la questione, spiegando:

L’agente del giocatore, Alessandro Lucci, si è confrontato per l’ultima volta negli scorsi minuti in video call con il calciatore, impegnato in Galles con la nazionale Under 19, e nonostante il Milan mettesse sul tavolo un’offerta molto importante anche all’agenzia, Wsa, la decisione congiunta è stata quella di sposare il progetto tecnico del Como.

Il ragionamento alla base della scelta è che, nonostante la serietà della proposta dei rossoneri, che nelle ultime ore hanno alzato la loro offerta e hanno fatto capire direttamente dalla proprietà e dall’allenatore quanto credessero nel ritorno di Liberali, secondo Lucci il giocatore possa trovare nel Como le condizioni ideali per continuare il suo processo graduale di crescita.

Arriva anche l’here we go di Fabrizio Romano in merito.

🚨🔵⚪️ Como have agreed deal to sign Mattia Liberali, here we go! Italian talent to join Fabregas project and play Champions League football next season. €6m move with release clause to be activated today, as revealed yesterday. Liberali spoke to four clubs but picks Como. pic.twitter.com/gkxNqOMIjD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

L’offerta del Milan era superiore

Anche Nicolò Schira conferma su X che l’offerta del Milan era superiore per il classe 2007:

L’offerta economica del Milan a Mattia Liberali era superiore economicamente sia per il ragazzo sia a livello di commissioni per l’agente Alessandro Lucci, ma il ragazzo ha preferito il Como ritenendolo “l’abito su misura” per proseguire il percorso di crescita. Apprezzato lo sforzo e il pentimento del club rossonero dopo quanto accaduto l’anno scorso, così come la discesa in campo del patron Gerry Cardinale, ma il corteggiamento del Como è stato ritenuto più continuo e costante (Fabregas lo tampina da un mese…).

Retroscena – L’offerta economica dell’#ACMilan a Mattia #Liberali era superiore economicamente sia per il ragazzo sia a livello di commissioni per l’agente Alessandro Lucci, ma il ragazzo ha preferito il #Como ritenendolo “l’abito su misura” per proseguire il percorso di… — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2026

Il trequartista fu scaricato dai rossoneri perché faceva ombra al figlio di Ibra

Nelle scorse ore Schira ha rivelato anche il motivo per cui Liberali fu allontanato dal Milan la scorsa estate:

“Spiace vedere che mediaticamente sia snobbato e maltrattato il ruolo di Ruben Amorim nella vicenda Mattia Liberali. Molti degli attuali dirigenti erano al Milan anche l’anno scorso (seppur in ruoli differenti), quando il gioiellino era stato scaricato al Catanzaro. È stato il tecnico portoghese, una volta venuto a conoscenza del fatto che il Milan fosse in possesso del 50% del cartellino, a riattivare i contatti, chiedendo a gran voce il fantasista parlandoci direttamente. Il primo step che ha portato alla discesa in campo di Gerry Cardinale nelle ultime 24 ore per provare a rimontare il Como. In attesa del mea culpa di Zlatan Ibrahimovic, che aveva “osteggiato” Liberali in quanto faceva ombra al figlio Maximilian in Primavera”.