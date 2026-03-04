Leclerc: “La Ferrari è ancora un pochino sotto la Red Bull, oggi rispetto a quattro anni fa ci sono più punti interrogativi”

Al CorSport: "Credo che la Mercedes sia un po' più avanti di tutte. La mia ambizione resta quella di vincere il Mondiale. Altre passioni? Quando ho tempo, mi dedico alla musica".

L’intervista rilasciata al Corriere dello Sport dal pilota della Ferrari Charles Leclerc, che domenica affronterà il Gp d’Australia.

Potrebbe essere l’anno buono per la Ferrari?

“Sarebbe un sogno, ma è presto per sbilanciarsi anche perché non abbiamo idea del potenziale degli avversari. Non sappiamo chi è realmente davanti in questo momento. Mercedes, McLaren e Red Bull ci sembrano già ben preparate, molto forti e abbastanza vicine, ma la Mercedes forse è un po’ più avanti. Noi siamo lì, con la Red Bull ancora un pochino sopra, penso“.

Ripartire da un foglio bianco è un rischio o un’opportunità?

“Sicuramente un’opportunità. C’è stato un grande lavoro per farci trovare pronti a questa nuova sfida. Perciò non vedo l’ora di capire come ci posizioneremo nella prima uscita di campionato: quello sarà il punto di partenza per tutti, chi partirà in vantaggio ne trarrà un grosso beneficio per i prossimi quattro anni. Questa cosa è super interessante e lascia spazio ai tecnici per esprimere la loro creatività“.

Alcuni piloti sembrano aver già adottato nuovi stili di guida…

“Certo, ma per quel che si è visto in pista, non ci sono sorprese. Alcuni usano marce più basse per cercare di ricaricare di più la batteria, ma questo era ampiamente atteso“.

Ha vinto a Melbourne nel 2022, nota analogie tra le due vigilie?

“È difficile per me fare paragoni: oggi ci sono molti più punti interrogativi. Nel 2022 la powerunit era molto più standard. Adesso abbiamo tante incognite, una potenza elettrica molto maggiore, scarichiamo e ricarichiamo molto più velocemente l’energia, ci sono tante cose nuove“.

Quali sono le sue ambizioni ora?

“La mia ambizione è sempre quella di vincere il Mondiale con la Scuderia Ferrari. È qualcosa di molto forte, che rimarrà fino a quando ce la faccio. Ma ci sono tanti dettagli sui quali voglio migliorarmi, anche se si tratta di piccole cose. Lavoro sempre su me stesso per alzare sempre il mio livello“.

I suoi interessi oltre la Formula 1?

“Quando ho tempo mi dedico alla musica. Per quel che concerne le attività imprenditoriali rimango al corrente di tutto, ma in maniera un po’ defilata“.