Il Milan ha trovato il suo finanziatore: il Tottenham. De Zerbi vuole Leao, c’è il gradimento del portoghese

Il Milan sembrava una barca destinata al naufragio, ma in questi ultimi giorni ha rilanciato in sede di calciomercato. I rossoneri hanno prima chiuso l’arrivo di Goncalo Ramos per più di 70 milioni di euro (cifra record per il club meneghino) e poi hanno soffiato Gila al Napoli. Per lo spagnolo, Cardinale verserà 30 milioni di euro (15 andranno a Lotito e 15 al Real Madrid) e 5,5 milioni di euro all’anno all’ex ‘Blancos’. In molti si stanno chiedendo da dove arrivino tutti questi soldi ed una risposta potrebbe portare a Roberto De Zerbi.

Milan, Tottenham su Leao: al portoghese piace l’idea di diventare un giocatore di De Zerbi

Secondo quanto riporatto dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, il Tottenham sarebbe infatti molto interessato a Rafael Leao. Quests’ultimo, tra l’altro, avrebbe dato il suo via libera per trasferirsi negli ‘Spurs’. I primi colloqui tra il club inglese e l’agente del giocatore del Milan (ovvero Jorge Mendes) sono stati positivi.

Leao si è infatti mostrato interessato all’idea di diventare un giocator del Tottenham. Dopo l’arrivo di Amorim sembrava che le possibilità di una permanenza del portoghese in rossonero potessero aumentare, ma poi la decisione è stata quella di separarsi. Il Milan per cedere Leao vuole non meno di 60 milioni di euro.

Il Tottenham continua a non badare a spese, ma su Leao ci sono anche altre big

Questa cifra, nonostante i 188 milioni già spesi tra Sandro Tonali e Mateus Fernandes, non fa assolutamente paura al Tottenham. Gli ‘Spurs’, dopo aver sfiorato la retrocessione l’anno scorso in Championship, vogliono regalare una super squadra a Roberto De Zerbi.

Da sottolineare, però, che su Rafael Leao bisogna registrare l’interesse anche di Manchester United, Arsenal, Barcellona e più di qualche club della Saudi Pro League. Anche se il portoghese ha manifestato chiaramente la voglia di andare a giocare nel campionato più bello e seguito al mondo: la Premier League.