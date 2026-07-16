L’Argentina rischia sanzioni per lo striscione sulle Falkland

L’Argentina è in finale, ma con un caso da gestire. Al termine della semifinale vinta in rimonta per 2-1 sull’Inghilterra ad Atlanta, alcuni giocatori dell’Albiceleste — Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez e Nicolás Otamendi — hanno srotolato sul terreno del Mercedes-Benz Stadium uno striscione con la scritta “Las Malvinas son argentinas”, rivendicazione della sovranità argentina sulle isole. Un gesto che, come sottolineato dalla stampa internazionale (tra cui Forbes), a termini di regolamento espone la squadra al rischio di provvedimenti da parte della FIFA.

La ferita ancora aperta del 1982

Le Malvinas — Falkland per il Regno Unito — si trovano a circa 480 km dalla costa orientale argentina e dal 1982 sono territorio britannico, ma restano uno dei contenziosi diplomatici più delicati tra i due Paesi. La guerra di quell’anno, tra il 2 aprile e il 14 giugno, si concluse con la resa argentina e un bilancio pesantissimo: centinaia di caduti da entrambe le parti. Ancora nello scorso aprile il presidente Javier Milei ha ribadito la sovranità “non negoziabile” con lo stesso slogan dello striscione. È su questo sfondo che la sfida Argentina-Inghilterra continua a essere raccontata come qualcosa di più di una partita, tra l’ostilità di parte della stampa inglese e la rimonta firmata Scaloni.

LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS.

VLLC! https://t.co/frox4fn03r — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2026

Cosa dice il regolamento FIFA

Il regolamento FIFA vieta l’utilizzo delle sue competizioni per diffondere messaggi di natura politica, ideologica o simile. Il Codice Disciplinare consente di aprire un’indagine quando ritiene violato questo principio, e prevede sanzioni che vanno da un semplice avvertimento fino a multe e — in teoria — squalifiche per giocatori o dirigenti coinvolti. Al momento la FIFA non ha commentato, e non è chiaro se la federazione inglese presenterà un reclamo.

I precedenti: probabile solo una multa

🇦🇷 Argentine footballers holding up a banner: “The Malvinas Islands (Falklands) belong to Argentina.” pic.twitter.com/53PCetsxyX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 15, 2026

La storia recente, però, suggerisce un epilogo soft. Ai Mondiali di Russia 2018, Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri furono multati per l’esultanza con il gesto dell’aquila bicefala albanese — riferimento al conflitto tra Serbia e Kosovo —, senza squalifiche. E soprattutto esiste un precedente identico: nel 2014 la stessa Federazione argentina fu multata di circa 30mila franchi svizzeri per lo stesso striscione, esposto prima di un’amichevole con la Slovenia a La Plata. Tutto lascia pensare, quindi, a una sanzione economica: nessun calciatore argentino dovrebbe saltare la finale contro la Spagna di domenica. La politica, del resto, si è intrecciata col pallone più volte in questo torneo — basti pensare al caso Balogun e alla telefonata di Trump. Solo che, stavolta, a rimetterci sarà quasi certamente soltanto il portafogli.