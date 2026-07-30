La Uefa ha deciso: boicottaggio del Mondiale e di qualsiasi torneo Fifa finché la proposta non verrà ritirata

Decisione presa all'unanimità dai 55 Paesi membri. Un comunicato denso di ipocrisia. Come se il calcio non fosse un business. E come se non fosse una contrapposizione di interessi: non certo il bene contro il male. La Uefa chiede che vengano fornite garanzie vincolanti che la Fifa non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata

Le nazioni europee hanno deciso di boicottare i Mondiali di calcio dopo il piano Fifa di vendere quote del torneo a investitori privati.

Lo scrive anche Athletic. La Uefa esplicita poi la decisione in un comunicato denso di ipocrisia. Come se il calcio non fosse un business e come se la paura non fosse che più soldi alle altre federazioni equivarrebbe a un pericolo di declino per l’Europa oltre ovviamente a rendere più potente la Fifa. È una guerra commerciale che viene spacciata per altro.

Quel che propone è già diventato realtà in altre leghe europee.

La decisione di boicottare qualsiasi competizione organizzata dalla Fifa è stata presa una videoconferenza delle 55 federazioni nazionali affiliate alla Uefa.

La Uefa ha confermato con un lungo comunicato in cui afferma che la Uefa e i suoi membri “respingono all’unanimità e inequivocabilmente la proposta della FIFA di trasferire le quote di proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati”.

“A seguito della discussione odierna, nessuna nazionale Uefa parteciperà ad alcuna competizione Fifa finché queste proposte rimarranno in vigore, a meno che non vengano abbandonate nella loro interezza e non vengano fornite garanzie vincolanti che la Fifa non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata.”

Ricorda Athletic che

il prossimo Mondiale in programma è quello femminile in Brasile la prossima estate, seguito dal torneo maschile in Spagna, Portogallo e Marocco nel 2030. Le qualificazioni al Mondiale femminile, organizzate da ciascuna confederazione continentale, dovrebbero iniziare a ottobre.

Il comunicato della Uefa

“La Uefa e le sue 55 federazioni affiliate sono un tutt’uno. Respingiamo all’unanimità e inequivocabilmente la proposta della Fifa di trasferire a investitori privati gli interessi di proprietà nel Mondiale e in altre competizioni Fifa.

“La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. È uno dei più grandi lasciti sportivi del calcio. È stato costruito nel corso di generazioni da giocatori, squadre nazionali e sostenitori in tutti i continenti. Nessuna parte di esso dovrebbe mai essere ceduta agli investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita.

“È irresponsabile e indifendibile che una proposta così importante per il calcio sia stata concepita in segreto e portata sull’orlo dell’approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro che hanno il compito di gestire il gioco. Questo non è solo un profondo fallimento della leadership, ma un’abdicazione del dovere della Fifa come custode del calcio mondiale.

“Non si tratta di una decisione democratica, ma di governare con l’intimidazione – un atto di coercizione indegno di un’istituzione incaricata della gestione del gioco globale.

“Ma la nostra opposizione va ben oltre il processo. Nel momento in cui gli investitori esterni acquisiscono partecipazioni nelle competizioni Fifa, il calcio cambia per sempre. Il ritorno commerciale diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventano una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, ogni decisione sui formati delle competizioni e ogni decisione che plasma il futuro del calcio non è più guidata da ciò che meglio serve al gioco, ma da ciò che meglio serve agli azionisti.

“Questo modello non ha posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare il ritorno finanziario. Né gli interessi di associazioni nazionali, leghe, club, giocatori e sostenitori possono essere subordinati ai rendimenti degli investitori. Il calcio non può ipotecare il suo futuro per un guadagno finanziario.

“La posizione dell’Europa è chiara. Non daremo mai a questo modello la nostra legittimità.

Come risultato della discussione di oggi, nessuna squadra nazionale Uefa parteciperà ad alcuna competizione Fifa per tutto il tempo in cui queste proposte rimarranno in vita, a meno che questa proposta non sia stata abbandonata nella sua interezza e siano state date assicurazioni vincolanti che la Fifa non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata.

Nessuno dovrebbe avere dubbi: la Uefa e le sue federazioni nazionali si opporranno a questi piani con assoluta determinazione.

“Ci sono momenti in cui le istituzioni sono giudicate non da ciò che sono disposte ad accettare, ma da ciò che rifiutano per scendere a compromessi. Questo è uno di quei momenti.

Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo Fifa appartiene al calcio. Lo farà sempre. E finché l’Europa avrà una voce, non sarà mai in vendita.”