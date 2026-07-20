La Spagna ricoperta d’oro: incasserà 50 milioni di dollari per la vittoria del Mondiale

As: "Sarebbero 44 milioni di euro. Tutti i 26 giocatori guadagneranno poco più di 756.000 euro lordi a testa"

La Spagna ricoperta d’oro: incasserà 50 milioni di dollari per la vittoria del Mondiale

Mg New York (Stati Uniti) 19/07/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Spagna-Argentina / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Luis de la Fuente

Sì, certo, la gloria eterna, la memoria collettiva che ricorderà questi 11 uomini per l’eternità, ma anche, tornando ad argomenti molto più materiali, i soldi che la Fifa verserà alla Federazione spagnola per la vittoria finale di questo Mondiale da record. Ne parla AS.

Spagna, la vittoria ti fa ricca

Scrive As:

“La Spagna riceverà una pioggia di milioni per il successo ottenuto in terra nordamericana. Da una parte c’è il dato più evidente, ovvero i 50 milioni di dollari (44 milioni di euro) assegnati dalla Fifa alla nazionale vincitrice del titolo, ai quali bisogna aggiungere il valore intangibile e gli introiti previsti nei numerosi contratti pubblicitari che la Federazione ha firmato prima del Mondiale e che, con il trionfo, aumentano il loro valore economico.

Senza dimenticare, ovviamente, il posizionamento mondiale che un successo di questo calibro garantisce al calcio spagnolo.”

Il premio ai calciatori

Spagna campion i del Mondo

Secondo As, dei 50 milioni di dollari (44 milioni di euro) che la Federazione spagnola riceverà, il 45% sarà destinato ai premi. Una cifra che corrisponderebbe a circa 19,67 milioni di euro, ovvero poco più di 756.000 euro lordi per ciascuno dei 26 giocatori. Insomma, un Mondiale che si è aperto nell’opulenza e che si chiuderà nell’opulenza.