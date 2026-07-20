La Spagna ricoperta d’oro: incasserà 50 milioni di dollari per la vittoria del Mondiale
As: "Sarebbero 44 milioni di euro. Tutti i 26 giocatori guadagneranno poco più di 756.000 euro lordi a testa"
Sì, certo, la gloria eterna, la memoria collettiva che ricorderà questi 11 uomini per l’eternità, ma anche, tornando ad argomenti molto più materiali, i soldi che la Fifa verserà alla Federazione spagnola per la vittoria finale di questo Mondiale da record. Ne parla AS.
Spagna, la vittoria ti fa ricca
Scrive As:
“La Spagna riceverà una pioggia di milioni per il successo ottenuto in terra nordamericana. Da una parte c’è il dato più evidente, ovvero i 50 milioni di dollari (44 milioni di euro) assegnati dalla Fifa alla nazionale vincitrice del titolo, ai quali bisogna aggiungere il valore intangibile e gli introiti previsti nei numerosi contratti pubblicitari che la Federazione ha firmato prima del Mondiale e che, con il trionfo, aumentano il loro valore economico.
Senza dimenticare, ovviamente, il posizionamento mondiale che un successo di questo calibro garantisce al calcio spagnolo.”