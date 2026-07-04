La Sampdoria offre 500 mila euro netti a stagione ad Insigne: l’ex Napoli ci pensa

Secondo Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, Lorenzo Insigne sarebbe molto tentato dall'offerta della Sampdoria

La Sampdoria offre 500 mila euro netti a stagione ad Insigne: l’ex Napoli ci pensa

Db Verona 13/03/2022 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la retrocessione in Serie C col Pescara, e le successive polemiche, per Lorenzo Insigne si potrebbero aprire le porte della Sampdoria.

La Sampdoria spinge per Insigne: i dettagli dell’offerta

Come riportato da Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, il club doriano avrebbe offerto all’ex capitano del Napoli 500 mila euro netti a stagione, più altri bonus legati agli obiettivi. Ma la Sampdoria avrebbe offerto ad Insigne (seguito anche dall’Iraklis di Mazzarri) anche una piena centralità all’interno del proprio progetto tecnico.

Insigne fischiato

L’ex calciatore del Napoli avrebbe preso tempo, ma comunque l’offerta blucerchiata lo stuzzica e non poco. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno sicuramente delle grosse novità sul futuro di Lorenzo Insigne. 