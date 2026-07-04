La Sampdoria offre 500 mila euro netti a stagione ad Insigne: l’ex Napoli ci pensa
Secondo Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, Lorenzo Insigne sarebbe molto tentato dall'offerta della Sampdoria
Dopo la retrocessione in Serie C col Pescara, e le successive polemiche, per Lorenzo Insigne si potrebbero aprire le porte della Sampdoria.
La Sampdoria spinge per Insigne: i dettagli dell’offerta
Come riportato da Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, il club doriano avrebbe offerto all’ex capitano del Napoli 500 mila euro netti a stagione, più altri bonus legati agli obiettivi. Ma la Sampdoria avrebbe offerto ad Insigne (seguito anche dall’Iraklis di Mazzarri) anche una piena centralità all’interno del proprio progetto tecnico.
L’ex calciatore del Napoli avrebbe preso tempo, ma comunque l’offerta blucerchiata lo stuzzica e non poco. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno sicuramente delle grosse novità sul futuro di Lorenzo Insigne.