Gasperini: “Mi avevano detto che la Champions avrebbe risolto il problema Fair Play Finanziario. Non è così”

Prima conferenza stampa di Gasperini alla seconda stagione da allenatore della Roma. Ha toccato vari temi: da Celik al fair-play finanziario, al mercato.

Celik (passato alla Juventus)

Gasperini: “La Roma a volte è in ritardo sul mercato? A volte c’è un motore a scoppio, a volte c’è un motore diesel, però nella durata poi il diesel viaggia e va avanti. In generale dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c’è Ryan Fredkin qui presente e questo come abbiamo già visto a gennaio è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. (…) Celik chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l’anno scorso, la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto, però calcisticamente sono convinto che noi ci rinforzeremo, saremo anche forse meglio”.

Il fair play finanziario

“Ci sono informazioni e disponibilità che ogni tanto cambiano. Così vale per il fair play finanziario, pensavo che l’accesso in Champions lo risolvesse e invece poi scopri che non è così. Noi vogliamo diventare migliori, vogliamo essere più bravi e vogliamo essere più forti, quindi di fronte a qualunque imprevisto che capita, e io me ne sono trovati tanti. Bisogna sfruttare l’entusiasmo che c’è in questa piazza e le possibilità che ha questa società, che comunque ha i suoi difetti ma anche tanti pregi in funzione di un’unica cosa, che è quella di fare una bella squadra”.

Lo scudetto

Gasperini: “Obiettivo scudetto? Questa è una semplificazione, sarebbe bello stabilizzarsi in quella zona alta della classifica, e se ci riesci poi arriva anche il momento in cui punti a quello. L’obiettivo per ora è stabilizzarci e migliorare, anche se quel terzo posto mi permetto di dire è andato oltre le aspettative”.

Cessioni e fair play finanziario

“Nell’arco dell’anno da giugno scorso fino ad oggi c’è stato sempre un cambiamento di informazioni, e probabilmente è stato così anche per la proprietà. È un accordo particolare quello del fair play e bisogna adattarsi. Poi è stato spostato dal 30 giugno in avanti, la speranza è quella di definire questa cosa una volta per tutti, però mi rendo conto che in pochi mesi non è facile rimediare a qualcosa che si è fatto in parecchi anni. Faremo di tutto per risolvere questo problema e permettere alla società di essere più libera nelle scelte. Questo è un compito arduo per il direttore sportivo, ma non impedisce di fare anche acquisti ed è una buona notizia”.

Gasperini su Greenwood e gli ingaggi alti

“Vorremmo essere più avanti, ma siamo in linea con le altre squadre. Greenwood aveva un ingaggio troppo alto per la Roma, non si possono prendere questi giocatori? Evidentemente no, ma non perché la società non se lo possa permettere, perché la scelta è quella di stabilire un target nei contratti e questo lo trovo giusto. Non è giusto che ci siano giocatori che hanno portato la squadra al terzo posto e poi si vedono scavalcare così clamorosamente, questo creerebbe sicuramente dei problemi. Sono d’accordo che ci sia il monte ingaggi e quando non si riesce a prendere certi giocatori bisogna cambiare obiettivo”.