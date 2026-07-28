La Premier dichiara guerra ai portieri furbi: se ti fai male e resti a terra, un compagno resta fuori un minuto

Il tentativo è di arginare le inutili perdite di tempo con gli infortuni tattici. È una norma che farà discutere. E che come tutte le regole, avrà le sue eccezioni

La Premier League contro le perdite di tempo. Il campionato inglese è pronto a dare “battaglia” agli infortuni “tattici” dei portieri, volti solamente a perdere tempo durante la gara, spezzando magari il ritmo del gioco.

La Pro Ref a riguardo ha pubblicato un comunicato. “Il calcio inglese ha ricevuto l’approvazione dell’International Football Association Board (IFAB) per introdurre una nuova sperimentazione riguardante gli infortuni dei portieri nella stagione 2026/27, nell’ambito dell’impegno continuo a mantenere il ritmo e la fluidità delle partite.

La sperimentazione, promossa congiuntamente da Pro Ref, The FA, Premier League, EFL, WSL Football e National League, sarà applicata in tutto il calcio professionistico inglese, maschile e femminile, ed è pensata per contrastare i casi in cui gli infortuni dei portieri vengono utilizzati per interrompere il ritmo della partita, rallentare il gioco o creare opportunità per ricevere istruzioni tattiche“.

Portieri a terra: la nuova regola e le eccezioni

A partire dalla prossima stagione, quindi, se la gara è interrotta per un infortunio al portiere, un suo compagno di squadra – indicato dall’allenatore – deve lasciare per un minuto il terreno di gioco effettivo. L’obiettivo è evitare perdite di tempo oppure interruzione del momento favorevole degli avversari.

Lo scopo della sperimentazione è garantire che i veri infortuni ricevano comunque l’assistenza medica necessaria, eliminando però qualsiasi possibile vantaggio sportivo derivante da queste interruzioni. Non mancano, però, le eccezioni: questa decisione, infatti, non viene applicata quando viene assegnato un calcio di punizione per un fallo sul portiere e quest’ultimo necessita immediatamente di cure; se il portiere e un giocatore di movimento si scontrano e entrambi hanno bisogno di assistenza oppure se il portiere sta sanguinando.