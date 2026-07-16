La Mls con Messi, Lewandowski e Griezmann si augura di “raccogliere il testimone” dei Mondiali per attirare più tifosi
La Mls ha lanciato uno spot pubblicitario che annuncia la ripresa del campionato con le immagini dei migliori giocatori. Con Messi e l'arrivo di Griezmann e Lewandowski, il campionato nordamericano vuole puntare in grande.
Anche se ci sono i Mondiali in corso, la Mls riprenderà questo weekend la programmazione di partite. Il campionato nordamericano punta all’entusiasmo generato dalla Coppa del Mondo e dall’arrivo di giocatori come Antoine Griezmann e Robert Lewandowski, oltre a Lionel Messi.
La Mls spera di attirare più tifosi con i Mondiali
Rmc Sport ha riportato che la Mls ha lanciato uno spot pubblicitario che annuncia la ripresa del campionato con le immagini dei migliori giocatori che disputeranno la stagione, tra cui Messi, Son e il proprietario dell’Inter Miami Beckham. Il video termina con lo slogan “Thanks world, we will take it from here” (“Grazie al mondo, adesso raccogliamo noi il testimone“). Il portale francese aggiunge:
Secondo Dan Courtemanche, direttore della comunicazione della Mls, l’arrivo di Lionel Messi all’Inter Miami nell’estate del 2023 ha dato al campionato una dimensione completamente nuova, persino superiore a quella portata da David Beckham ai Los Angeles Galaxy nel 2007. In quest’ottica, anche gli arrivi di Robert Lewandowski al Chicago Fire e di Antoine Griezmann all’Orlando City Fc, due calciatori di enorme notorietà internazionale, potrebbero contribuire ad attirare nuovi tifosi.
Nonostante la sua fondazione nel 1994, ovvero più di trent’anni fa, la Mls risulta ancora essere un campionato di secondo piano per molti, dove i calciatori si trasferiscono verso la fine della loro carriera. Ora i Mondiali riusciranno a creare una nuova generazione di tifosi e appassionati del campionato? La prima risposta arriverà in questi giorni, con l’esordio di Lewandowski con la sua nuova squadra.