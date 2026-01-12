Flick superlativo: otto finali, otto vittorie. Tutte con Lewandowski

Il Barcellona conquista la Supercoppa di Spagna a Gedda con una vittoria che va oltre il risultato. Il ritorno simbolico di Ronald Araujo diventa il cuore emotivo della finale contro il Real Madrid. Hansi Flick continua la sua striscia perfetta nelle finali, consolidando un record impressionante: otto su otto (quattro Bayern e quattro Barcellona) sempre assieme a Lewandowski. Per il Real restano rimpianti e segnali di ripresa, ma anche la consapevolezza di una stagione ancora lunga.

È stata vittoria invisibile, ma forse per questo ancora più potente. Ronald Araujo è tornato in squadra 47 giorni dopo aver chiesto un periodo di riposo per recuperare mentalmente. Non c’era bisogno di lui nella semifinale dominata contro l’Athletic Bilbao, ma nella finale sì: quando il Real Madrid ha alzato il pressing negli ultimi minuti, approfittando anche dell’inferiorità numerica del Barça per l’espulsione di Frenkie de Jong, Hansi Flick ha scelto di affidarsi all’uruguaiano. Una scelta che valeva più di un cambio tattico. E quella è già stata una vittoria per Araujo e per il Barcellona. La ricompensa è arrivata a fine partita, quando Araujo ha sollevato la Supercoppa a Gedda davanti ai compagni.

Il valore umano di quel momento è stato raccontato dallo spogliatoio. “Ronald porta tanto alla squadra; il discorso che ci ha fatto prima della partita ci ha commosso tutti”, ha detto Pedri. Raphinha ha aggiunto: “Ha attraversato un momento difficile a livello personale e lo sosterremo sempre. Siamo riusciti a dimostrargli i nostri sentimenti per lui; questo affetto è incredibilmente importante per noi e contiamo su di lui”. Flick ha chiuso il cerchio: “In questa situazione, anche solo essere in campo e alzare la coppa era importante per lui e per la squadra. È un ragazzo fantastico, ma soprattutto è un ottimo giocatore. Sono molto contento per lui”.

Con questo successo, Araujo ha conquistato il quarto titolo dell’era Flick, un’era che si distingue per un dato quasi irreale. Il tecnico tedesco non ha mai perso una finale: né con il Bayern Monaco, né con il Barcellona. Otto finali, otto trofei. “Non si tratta di me, si tratta della squadra. Che lavorino per il club, per i tifosi. Questo è ciò che vedo”, ha spiegato Flick. “È fantastico vincere una finale contro il Real Madrid. L’abbiamo fatto con lo stile che volevamo, ed è ciò che mi rende più orgoglioso”.

C’è un filo rosso che attraversa tutte queste vittorie: Robert Lewandowski. In tutti gli otto titoli, Flick ha vinto con Lewandowski in squadra. L’attaccante polacco ha sintetizzato così la finale: “Abbiamo giocato bene nel primo tempo e anche nel secondo. Abbiamo cercato di segnare di più, ma abbiamo vinto e questa è la cosa più importante”. Il Barcellona diventa così la prima squadra a bissare la Supercoppa da quando la competizione ha adottato il formato attuale.