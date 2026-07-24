Klopp parte con un avvertimento ai giornalisti: “Se ve la prenderete con la mia famiglia, me ne andrò”
Il nuovo ct della Germania in conferenza stampa: "Non sono qui per me. Ho visto come avete trattato Nagelsmann e Tuchel. Se pensate che io sia scarso, ditemelo in faccia e lascerò immediatamente, senza chiedere alcun compenso. Giocherà chi ha fame"
Jürgen Klopp, il nuovo allenatore della Germania, ha parlato in conferenza stampa (senza cappellino Red Bull) in maniera anche piuttosto accesa, invitando persino a lasciare in pace la sua famiglia.
Le parole di Klopp
Le sue parole riprese da Sky Sport Germania:
“Non sto facendo questo lavoro per me stesso. Lo sto facendo per voi. Accetto questo incarico anche se ho visto come avete trattato Julian Nagelsmann. Lo accetto anche se ho visto come avete trattato Thomas Tuchel.