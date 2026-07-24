Klopp parte con un avvertimento ai giornalisti: “Se ve la prenderete con la mia famiglia, me ne andrò”

Se ve la prenderete con la mia famiglia, me ne andrò. Se pensate che io sia scarso, ditemelo in faccia e lascerò immediatamente, senza chiedere alcun compenso.”

Sull’importanza della Nazionale

“La nazionale può unire noi tedeschi come poche altre cose. Ed è proprio questo che rende questo incarico così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho potuto vivere e imparare negli ultimi diciotto mesi con Red Bull e per la disponibilità che ha reso possibile questo accordo.

Ora non vedo l’ora di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco, che affronteremo insieme con umiltà e pazienza: sviluppare una squadra che lotti l’una per l’altra, che abbia gioia nel giocare a calcio e dietro alla quale le persone nel nostro Paese possano ritrovarsi con piena convinzione”

Su come giocherà la Germania

“Giocheranno quelli che sono abbastanza bravi. Quelli che hanno fame. Quelli che diventano ancora migliori quando indossano la maglia della Germania. Non basta che i giocatori dicano di essere orgogliosi di rappresentare la Germania. Devono dimostrarlo.”

“Chiunque abbia i requisiti per giocare nella nazionale tedesca deve fare lo sforzo. Io li terrò sotto osservazione. La mia porta è aperta. Oggi è un nuovo inizio.”

Sul modulo:

“Una difesa a quattro ha vinto il Mondiale. Guarderò molte partite in Germania, ma anche all’estero, per monitorare i giocatori che sono in corsa per un posto in nazionale.”

Sul confronto con le altre Nazionali

Klopp, parla anche delle altre Nazionali, non vendendo fumo:

“Quando in Germania ci chiediamo: siamo forti quanto la Francia? La risposta è no, e questo è vero. Ma la domanda dovrebbe essere: abbiamo giocatori come Dembélé, Mbappé, Doué, Barcola? La risposta è no. Però possiamo comunque batterli.

Non è importante guardare alla Francia, alla Spagna o all’Argentina. La cosa più importante è guardare a noi stessi e al modo in cui giochiamo a calcio. In questo momento non siamo la squadra numero uno al mondo, ed è vero.

Ci sono 11 nazionali davanti a noi nel ranking, ma dobbiamo rendere possibile batterle, attraverso il modo in cui giochiamo a calcio.”