Klopp parte con un avvertimento ai giornalisti: “Se ve la prenderete con la mia famiglia, me ne andrò”

Il nuovo ct della Germania in conferenza stampa: "Non sono qui per me. Ho visto come avete trattato Nagelsmann e Tuchel. Se pensate che io sia scarso, ditemelo in faccia e lascerò immediatamente, senza chiedere alcun compenso. Giocherà chi ha fame"

Klopp parte con un avvertimento ai giornalisti: “Se ve la prenderete con la mia famiglia, me ne andrò”

German coach Juergen Klopp looks on during a press conference at the headquarters of the German Football Federation (DFB) in Frankfurt am Main, western Germany on July 24, 2026. Juergen Klopp is widely expected to formally take over as the new head coach of the German men's national football team, with the German Football Association (DFB) calling a press conference for July 24, 2026. Klopp, famed for his success during stints as coach at Borussia Dortmund and especially Liverpool, has been in talks with the DFB about trying to lead Germany -- long a football powerhouse -- back to prominence. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

Jürgen Klopp, il nuovo allenatore della Germania, ha parlato in conferenza stampa (senza cappellino Red Bull) in maniera anche piuttosto accesa, invitando persino a lasciare in pace la sua famiglia.

Le parole di Klopp

Klopp

Le sue parole riprese da Sky Sport Germania:

“Non sto facendo questo lavoro per me stesso. Lo sto facendo per voi. Accetto questo incarico anche se ho visto come avete trattato Julian Nagelsmann. Lo accetto anche se ho visto come avete trattato Thomas Tuchel.

Se ve la prenderete con la mia famiglia, me ne andrò. Se pensate che io sia scarso, ditemelo in faccia e lascerò immediatamente, senza chiedere alcun compenso.”

Sull’importanza della Nazionale

klopp liverpool city

“La nazionale può unire noi tedeschi come poche altre cose. Ed è proprio questo che rende questo incarico così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho potuto vivere e imparare negli ultimi diciotto mesi con Red Bull e per la disponibilità che ha reso possibile questo accordo.

Ora non vedo l’ora di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco, che affronteremo insieme con umiltà e pazienza: sviluppare una squadra che lotti l’una per l’altra, che abbia gioia nel giocare a calcio e dietro alla quale le persone nel nostro Paese possano ritrovarsi con piena convinzione”

Su come giocherà la Germania

liverpool klopp atletico madrid

Giocheranno quelli che sono abbastanza bravi. Quelli che hanno fame. Quelli che diventano ancora migliori quando indossano la maglia della Germania. Non basta che i giocatori dicano di essere orgogliosi di rappresentare la Germania. Devono dimostrarlo.”

“Chiunque abbia i requisiti per giocare nella nazionale tedesca deve fare lo sforzo. Io li terrò sotto osservazione. La mia porta è aperta. Oggi è un nuovo inizio.”

Sul modulo:

“Una difesa a quattro ha vinto il Mondiale. Guarderò molte partite in Germania, ma anche all’estero, per monitorare i giocatori che sono in corsa per un posto in nazionale.”

Sul confronto con le altre Nazionali

klopp premier

 

Klopp, parla anche delle altre Nazionali, non vendendo fumo:

“Quando in Germania ci chiediamo: siamo forti quanto la Francia? La risposta è no, e questo è vero. Ma la domanda dovrebbe essere: abbiamo giocatori come Dembélé, Mbappé, Doué, Barcola? La risposta è no. Però possiamo comunque batterli.

Non è importante guardare alla Francia, alla Spagna o all’Argentina. La cosa più importante è guardare a noi stessi e al modo in cui giochiamo a calcio. In questo momento non siamo la squadra numero uno al mondo, ed è vero.

Ci sono 11 nazionali davanti a noi nel ranking, ma dobbiamo rendere possibile batterle, attraverso il modo in cui giochiamo a calcio.”