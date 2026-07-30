Italiano: “Con De Laurentiis stima reciproca, si fanno delle scelte e loro hanno preso un grande allenatore”

Il tecnico del Besiktas alla Gazzetta: "Se c'ero all'incontro a Roma con De Laurentiis? Ormai l'argomento è andato in prescrizione. Avrei lasciato comunque il Bologna"

Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Besiktas, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport (a firma Matteo Dalla Vite). Riportiamo le tre risposte che più riguardano il Napoli. Italiano è stato il tecnico che ha conteso la panchina azzurra ad Allegri, anzi sembrava che fosse il favorito. Ci fu il misterioso incontro di Roma che sembra non sia andato bene. Lui non conferma né smentisce la sua presenza quel giorno nella capitale (ma c’era).

Il Bologna ha fatto di tutto per tenerla: vero?

Italiano: “Confermo. Potevo benissimo continuare ma in alcune storie si va avanti e in altre no. Non c’era più l’impegno europeo, ed essendo abituato negli ultimi 5 anni a farlo, beh, era diventato importante per come sono fatto io. E poi diciamo che un mini-ciclo era giusto che si concludesse: l’aria nuova può fare bene a tutti”.

Quindi non c’è stato il Napoli dietro l’addio?

“Con De Laurentiis c’è sempre stata una stima reciproca. Ma si fanno delle scelte e loro hanno preso un grande allenatore. Ma confermo che non me ne sono andato da Bologna perché ero in parola col Napoli. È stata un decisione presa a prescindere“.

Ma a quell’incontro a Roma ci andò?

Pausa. “L’argomento è andato in prescrizione”.