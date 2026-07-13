Italia, Mancini ha una carta vincente: i giocatori lo rivogliono

Il Mondiale sta vivendo un attimo di sosta, visto che le due semifinali ci saranno martedì e mercoledì prossimo. Ma gli ultimi giorni sono stati molto caldi anche in casa Italia, visto che Malagò ha nominato Maldini come nuovo direttore tecnico e Leonardo come advisor. Nella corsa per diventare il nuovo CT, invece, Roberto Mancini avrebbe una carta importante da giocarsi.

Italia, Mancini è il favorito del gruppo

Come scritto dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, diversi calciatori della Nazionale italiana rivorrebbero l’ex CT. Più di calciatore, nonostante il traumatico addio nel 2023, sarebbe rimasto legato a Roberto Mancini. Basti pensare che in molti l’avrebbero rivoluto già quando ci fu la separazione con Luciano Spalletti.

Il favorito per occupare la posizione del ct dell’Italia resta dunque Roberto Mancini, ma non bisogna sottovalutare gli altri nomi che stanno circolando: da Antonio Conte, passando per Stefano Pioli, alla suggestione Pep Guardiola. Tuttavia, tutti questi tre nomi sono sicuramente un passo indietro rispetto a quello della bandiera della Sampdoria.

Conte ha perso terreno, Pioli non ha esperienza internazionale

Conte ha infatti perso terreno in questa corsa, e non solo per il lauto ingaggio, mentre Pioli (che ha già lavorato con Paolo Maldini al Milan) non ha l’esperienza internazionale. L’indiscrezione Pep Guardiola è ovviamente densa di ostacoli.

Roberto Mancini, dal canto suo, conosce ogni angolo di Coverciano ed ha una grandissima motivazione di rivalsa dopo il ko con la Macedonia nel 2022 ed il successivo divorzio per andare a guidare l’Arabia Saudita.